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Мерзенний політик-українофоб: яким запам'ятають поки ще живого Жириновського

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Росія, П'ятниця 25 березня 2022 15:30
Мерзенний політик-українофоб: яким запам'ятають поки ще живого Жириновського Фото: Володимир Жириновський (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Вранці 25 березня з'явилася новина про смерть Володимира Жириновського від ускладнень коронавірусу. Незабаром голова Держдуми Володін спростував інформацію, сказавши, що політик все ще живий і лікується.

Чим запам'ятають все ще (поки що) живого Жириновського - у матеріалі Styler.

Цікаво, що останнім найгучнішим висловлюванням Жириновського став його заклик бомбити Україну в новорічну ніч.

"Годині о 4 ранку, коли вже всі підшофе... Покарати їх треба когось, налякати їх треба якось і шарахнути, як слід", - сказав Жириновський в кінці 2021 року.

Як українці відреагували на новину про смерть Жириновського

Смерть політика стала об'єктом для гумору в мережі.

Українці пишуть, що тепер убиті "визволителі" підуть не на концерт до Кобзона, а на шашлики до Володимира Вольфовича:

  • "Тепер 200-тих росіян відправлятимемо на шашлики до Жиріка"
  • "Жириновський Шрьодінґера"
  • "Вісь тепер Жириновський, без усяких сумнівів, точно дійде до Києва... З ґрунтовими водами..."

  • "У мене таке враження, що Жириновський помирає десь в Чорнобаївці"
  • "Жириновський не помер, бо у рускіх патєрь нєт"

  • "Жириновський - просто ідеальна метафора для Росії. Одночасно і живий і мертвий"
  • "Надаю перевагу думці, що Жириновський наполовину мертвий, ніж наполовину живий"

Жириновський прославився неадекватними, агресивними виступами, актами ксенофобії, імперіалізму та українофобії

У 2013 році пропонував роздерти Україну на частини:

"Значить, Львів - столиця Української Республіки на базі шести областей, які ми передали за підсумками Другої світової війни: Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська, Рівненська, Чернівецька та Волинська. Ну і Закарпаття там залишається. Може, там створити невелику республіку русинів. А все інше я бачу в складі великої Російської Федерації".

Вимагав віддати дідівську фабрику в Рівненській області України:

"Фабрика моя - з 1905 року. Вони (Україна) ж хочуть до Євросоюзу - зобов'язані повернути. Я одне прошу, що, важко дати? Такі вперті, об'їлися сала і нічого не хочуть. Я писав листа Януковичу, Ющенку і Тимошенко - ніхто мою фабрику мені не повертає. Теж мені, європейці".

Назвав окупацію Криму великою перемогою:

"16 березня можна порівняти з 9 травня. У травні 1945 року ми скинули коричневу чуму, а 16 березня 2014 року жителі Криму скинули нацистський режим України".

В Україні на Жириновського завели кримінальну справу

24 березня 2014 року Жириновський направив урядам Польщі, Угорщини та Румунії пропозицію розділити Україну разом з Росією.

Він запропонував провести референдум про приєднання до Польщі Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей, Румунії та Угорщини - Чернівці та Закарпаття, а решта мали відійти до складу Росії. На його думку, Україною повинна залишатися тільки центральна частина держави.

У травні 2014 року Жириновський подарував свій особистий позашляховик "Тигр" бойовикам так званої "ЛНР".

У 2018 році Генеральна прокуратура України встановила факти, що підтверджують причетність вищого керівництва РФ у підтримці та матеріальному забезпеченні терористичних організацій Луганська та Донецька. У жовтні 2018 року обвинувальні акти вручено захисникам Жириновського.

У грудні 2021 Жириновський закликав РФ почати в ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року бомбардування України.

Радив Україні перейти на московський час і на російську мову:

Мама - русская, папа - юрист

Жириновський народився в Алмати, Казахської РСР в сім'ї Вольфа Ісааковича Ейдельштейна і Олександри Павлівни Макарової. Батько походив з єврейської родини із Західної України (Костопіль, Рівненська область).

Під час війни його батько з братом були евакуйовані в Алмати, де він одружився на матері Володимира - Олександрі Макаровій. У 1946 році батько поїхав до Польщі, і зв'язок з ним обірвався.

На питання про його національність Жириновський відповідав, що його "мама - русская, папа - юрист".

Керівник фракції ЛДПР в Державній Думі Російської Федерації з 21 грудня 2011. Тричі балотувався в Президенти в 2008, 2012, 2018 роках.

Політична діяльність Жириновського характеризується вкрай скандальними популістськими висловлюваннями. Він неодноразово погрожував опонентам стратою або тюремним ув'язненням, влаштовував бійки, навіть з жінками - політиками, журналістами.

Про те, що Жириновський важко хворий, стало відомо на початку лютого.

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