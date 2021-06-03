Самые лучшие пляжи Киева, на которых можно безопасно отдохнуть

Летний сезон уже начался, и жители Киева ждут потепления и открытия пляжного сезона. Не во всех водоемах столицы разрешено купаться, а некоторые пляжи совсем не подходят для отдыха.

Где можно будет безопасно позагорать и искупаться в Киеве на пляжах, рассказали в материале издания " Апостроф ".

Труханов остров. Центральный пляж.

Этот пляж облюбовала молодежь. Он обустроен всем необходимым, ухожен. Есть кабинки для переодевания, туалеты и кафе. Единственный минус - тут всегда шумно и многолюдно. Однако он расположен в самом центре столицы.

Гидропарк. Пляж "Венеция"

Этот пляж подходит для отдыха взрослых, а также для семейного отдыха – с детьми. Есть все необходимое, много кафе. Одновременно с этим - людей на пляжах тоже много. Добираться на пляж удобно – он недалеко от станции метро "Гидропарк".

Пляж "Троещина"

Этот пляж на улице Деснянской обновили в прошлом году. Народу тут обычно немного, хотя зона отдыха оборудована всем необходимым – чистый песок, площадка для детей, новенькие раздевалки, зона для игр.

Пляж озера Тельбин

Озеро Тельбин считается одним из самых чистых водоемов в Киеве. За ним ухаживают, регулярно чистят, а территорию – облагораживают. На пляже белый песок, вокруг озера есть беговые и велодорожки, по периметру – кафе и магазины.

Пляж возле "Южного берега Киева"

Еще одно комфортное место на Трухановом острове. Тут есть удобные и бесплатные шезлонги, кресла-мешки и навес. Кроме того, на этом пляже открывается красивый вид на реку и правый берег столицы.

Пляж "Березняки"

Этот пляж представляет собой узкую и длинную полосу вдоль Днепровской набережной. Посетители могут поплавать и позагорать, а также покататься на байдарках, катамаранах, арендовать беседку с мангалом. Людей тут обычно много.