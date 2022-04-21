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Самые красивые поздравления в картинках и СМС с Чистым четвергом для родных и близких

Фото: Чистый четверг 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

21 апреля 2022 года - Чистый четверг - особый день на Страстной неделе. Сегодня вспоминаются такие события, как Тайная вечеря и омовение Иисусом ног апостолов.

Как поздравить родных и близких с Чистым четвергом - читайте ниже в нашем материале Styler.

С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.

Пусть в душе живет уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!

С добрым Чистым четвергом!
Радость пусть вольется в дом,
Вновь очистится душа,
Смоет все грехи вода.

Сил, здоровья пусть прибавит,
Мир, покой в душе настанет,
Чистым станет жизни путь,
Счастье и любовь придут.

В день, что Чистым величают,
Вас сердечно поздравляю.
Пусть хранит вас Ангел светлый,
С четвергом вас, днем приветным.

Улыбки вам лучистой
В четверг желаю Чистый!
И дом чтобы, и мысли
От всех проблем очистить.

Пусть смоет все водица,
Жизнь вашу обновит,
Спокойствием и верой
Надолго наградит!

Пусть будет чисто все кругом:
Душа и мысли, и ваш дом.
Вас поздравляю от души
Сегодня с Чистым Четвергом.

Пусть будет чисто на пути,
Чтоб жить вы счастливо могли.
Без меры пожелать хочу
Добра, удачи и любви!

Ранее мы писали, как правильно купаться в Чистый четверг.

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Чистый четверг