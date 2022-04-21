Самые красивые поздравления в картинках и СМС с Чистым четвергом для родных и близких

С самым Чистым четвергом!

Пусть тепло приходит в дом,

В сердце будет доброта,

Мир, покой и чистота.



Пусть в душе живет уют,

Небеса любовь пошлют,

Каждый шаг благословят

И мечты осуществят!

С добрым Чистым четвергом!

Радость пусть вольется в дом,

Вновь очистится душа,

Смоет все грехи вода.



Сил, здоровья пусть прибавит,

Мир, покой в душе настанет,

Чистым станет жизни путь,

Счастье и любовь придут.

В день, что Чистым величают,

Вас сердечно поздравляю.

Пусть хранит вас Ангел светлый,

С четвергом вас, днем приветным.

Улыбки вам лучистой

В четверг желаю Чистый!

И дом чтобы, и мысли

От всех проблем очистить.



Пусть смоет все водица,

Жизнь вашу обновит,

Спокойствием и верой

Надолго наградит!

Пусть будет чисто все кругом:

Душа и мысли, и ваш дом.

Вас поздравляю от души

Сегодня с Чистым Четвергом.



Пусть будет чисто на пути,

Чтоб жить вы счастливо могли.

Без меры пожелать хочу

Добра, удачи и любви!