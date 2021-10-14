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Самые безопасные города для путешествий: куда туристам стоит ехать в 2021 году

Автор: Анна Шиканова

Специалисты составили рейтинг самых безопасных городов в 2021 году. В эти города туристы могут ехать абсолютно спокойно.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на Economist Intelligence Unit.

В индексе безопасных городов были учтены показатели личной безопасности жителей, цифровая безопасность, безопасность окружающей среды, местной инфраструктуры и здоровья. Также были учтены действия властей каждого города в связи с вызовами пандемии и показатели смертности от COVID-19.

Стоит отметить, что безопасность здоровья многих городов за последние 18 месяцев была поставлена под угрозу, так как пандемия охватила многие густонаселенные городские районы.

"В странах, где разразилась пандемия, в городах по той или иной причине, кроме лучшего международного транспортного сообщения и более близкого расстояния между жителями, в целом заболеваемость вначале росла быстрее, чем в прилегающих сельских районах. Это привело к увеличению первоначального уровня смертности", - говорится в отчете.

Самые безопасные города мира:

1. Копенгаген

2. Торонто

3. Сингапур

4. Сидней

5. Токио

6. Амстердам

7. Веллингтон

8. Гонконг и Мельбурн

9. Стокгольм

Копенгаген вышел на первое место благодаря тому, что в городе много парков, зеленых насаждений и широкие сети водных путей. Также в этом городе существуют "четкие протоколы по COVID-19, доверие общественности к городским властям и низкий уровень коррупции".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Египте изменились правила для туристов.

А также рассказывали о том, когда откроются границы Индии для туристов.

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Туризм