Самые безопасные города для путешествий: куда туристам стоит ехать в 2021 году

В индексе безопасных городов были учтены показатели личной безопасности жителей, цифровая безопасность, безопасность окружающей среды, местной инфраструктуры и здоровья. Также были учтены действия властей каждого города в связи с вызовами пандемии и показатели смертности от COVID-19.

Стоит отметить, что безопасность здоровья многих городов за последние 18 месяцев была поставлена под угрозу, так как пандемия охватила многие густонаселенные городские районы.

"В странах, где разразилась пандемия, в городах по той или иной причине, кроме лучшего международного транспортного сообщения и более близкого расстояния между жителями, в целом заболеваемость вначале росла быстрее, чем в прилегающих сельских районах. Это привело к увеличению первоначального уровня смертности", - говорится в отчете.

Самые безопасные города мира:

1. Копенгаген

2. Торонто

3. Сингапур

4. Сидней

5. Токио

6. Амстердам

7. Веллингтон

8. Гонконг и Мельбурн

9. Стокгольм

Копенгаген вышел на первое место благодаря тому, что в городе много парков, зеленых насаждений и широкие сети водных путей. Также в этом городе существуют "четкие протоколы по COVID-19, доверие общественности к городским властям и низкий уровень коррупции".