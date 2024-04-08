Samsung випустить бюджетний смартфон, який матиме такі ж можливості, як у Galaxy S24

Коли буде випущено смартфон

Користувач під ніком "Connor/이콘어/Connor" передає інформацію про укладання південнокорейською компанією Anapass контракту на поставку свого вбудованого драйвера контролера синхронізації (TED) для Galaxy S24 FE.

Він також стверджує, що випуск смартфона заплановано на цей літній період. Імовірно, це натякає на можливу появу на наступному заході Samsung Galaxy Unpacked, де також можуть бути представлені Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Tab S10 та інші пристрої.

Це означає, що Galaxy S24 FE може вийти лише через вісім місяців після випуску Galaxy S23 FE та через шість місяців після стандартної версії Galaxy S24. Однак Samsung також може просто показати смартфон на заході та випустити його пізніше цього року.

По суті, Galaxy S23 FE можна розглядати як скасовану версію Galaxy S22 FE. Отже, Galaxy S24 FE, ймовірно, використовуватиме найпередовіші технології, щоб не поступатися іншим моделям, що не мають маркування Fe.

Що вже відомо про Samsung Galaxy S24 FE

За своїм дизайном, Galaxy S24 FE зберігатиме аналогічний зовнішній вигляд смартфонам серії Galaxy S24. Смартфон вийде з 6,1-дюймовим дисплеєм AMOLED, 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x та буде доступний з двома варіантами зберігання даних: 128 ГБ (UFS 3.1) та 256 ГБ (UFS 4.0). Акумулятор ємністю 4 500 мА/год підтримує швидке заряджання потужністю 25 Вт.

Згідно з доступною інформацією, на відміну від попередника, який оснащувався чіпами Exynos 2200 та Snapdragon 8 Gen 1 залежно від регіону, Galaxy S24 FE працюватиме лише на власному чіпі Samsung.

Однією з головних переваг перед іншими пристроями на базі Android у своєму класі буде 7 років оновлень операційної системи та патчів безпеки, аналогічно до флагманської лінійки.