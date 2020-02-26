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Полиция выясняет мотивы самоподжога под Офисом президента

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 15:14
Полиция выясняет мотивы самоподжога под Офисом президента
Фото: устроивший самоподжог мужчина (facebook.com/ordenko)

Мужчину госпитализировали с ожогами

Полиция Киева устанавливает мотивы самоподжога под Офисом президента, пострадавший госпитализирован. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что, по словам свидетелей, под Офисом президента мужчина облился неизвестным веществом и поджег себя. Правоохранители, которые обеспечивали порядок во время акции, потушили пламя и оказали ему первую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали с ожогами.

"Происшествие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. Устанавливаются личность потерпевшего, обстоятельства и мотивы такого поступка", - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня во второй половине дня неизвестный устроил самоподжог возле Офиса президента. После оказания первой помощи, он заявил, что устроил акцию из-за того, что его сельский совет в Сумской области и Геокадастр якобы украли землю. Он уточнил, что чиновники не дали распаевать участки.

Позже на инцидент отреагировали в Офисе президента, а в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что удалось предотвратить серьезные телесные повреждения.

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