Полиция выясняет мотивы самоподжога под Офисом президента

Фото: устроивший самоподжог мужчина (facebook.com/ordenko)

Мужчину госпитализировали с ожогами

Полиция Киева устанавливает мотивы самоподжога под Офисом президента, пострадавший госпитализирован. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что, по словам свидетелей, под Офисом президента мужчина облился неизвестным веществом и поджег себя. Правоохранители, которые обеспечивали порядок во время акции, потушили пламя и оказали ему первую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали с ожогами.

"Происшествие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. Устанавливаются личность потерпевшего, обстоятельства и мотивы такого поступка", - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня во второй половине дня неизвестный устроил самоподжог возле Офиса президента. После оказания первой помощи, он заявил, что устроил акцию из-за того, что его сельский совет в Сумской области и Геокадастр якобы украли землю. Он уточнил, что чиновники не дали распаевать участки.

Позже на инцидент отреагировали в Офисе президента, а в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что удалось предотвратить серьезные телесные повреждения.