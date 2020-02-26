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У Зеленского отреагировали на самоподжог под Офисом президента

Новости » Политика     26.02.2020 - 13:52
У Зеленского отреагировали на самоподжог под Офисом президента
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По предварительным данным, мужчина устроил самоподжог из-за проблем с местными властями

Устроивший самоподжог под Офисом президента мог пойти на такой поступок из-за проблем с местными властями. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

Сообщается, что мужчина не участвовал в митинге медицинских работников, и под стенами Офиса президента появился за несколько минут до поджога.

"Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили "скорой" на место осмотра и оказания помощи. Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями", - говорится в сообщении.

У Зеленского отреагировали на самоподжог под Офисом президента

РБК-Украина писало, что самоподжог устроил житель Сумской области Александр Бурлаков. По его словам, он пошел на это из-за того, что сельский совет и Госгеокадастр не дали распаевать землю.

Отметим, последний громкий случай самоподжога в Киеве произошел летом 2018 года, когда бывший военный поджог себя возле здания Министерства обороны. Позже ведомство выступило с заявлением, что эта акция была совершена с целью давления на суд.

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