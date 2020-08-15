Они на самом деле полезны: раскрыты новые качества вредных продуктов

Некоторые продукты, которые считаются вредными, на самом деле имеют полезные качества. Их нужно употреблять в умеренном количестве или не сочетать с другими продуктами.

Ученые регулярно проводят различные исследования в отношении полезности или вредности тех, или иных продуктов. То, что ранее считалось рационом здорового питания, стало вредным и наоборот. Специалисты назвали вредные продукты, которые на самом деле полезны. Об этом пишет BeautyHub.

Кофе. Если у вас низкая толерантность к кофеину, то этот напиток может навредить. Если выпивать по 5-6 чашек в день, то кожа будет сухая. Однако кофеин улучшает работу мозга, ускоряет кровообращение, увеличивает работоспособность, повышает уровень энергии. Также он повышает устойчивость организма к стрессу, снижает вероятность развития рака и деменции. Нормой является не более двух чашек кофе в день. В одной чашке содержится четверть необходимой нормы флавонидов и линолевой кислоты, которые восстанавливают эластичность кожи. Из-за кофе организм теряет жидкость, потому стоит за каждую чашку выпивать по одному стакану воды.

Арахисовое масло. Оно вкусное и очень сытное и на самом деле от него не поправляются, если употреблять его в адекватных дозах. Арахисовое масло помогает контролировать вес, в нем содержится много здоровых жиров, белка и клетчатки. Жиры помогают снизить уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты рекомендуют внимательно читать этикетку и не употреблять спреды с содержанием сахара и кукурузного масла, выбирать только натуральный продукт. Также такое масло может быть противопоказано людям с аллергией на арахис.

Макароны. Фанаты ЗОЖ считают, что употребление макаронных изделий пагубно влияет на здоровье и вызывает лишний вес. На самом деле калорийными макароны делают соусы. Выбирать нужно макароны твердых сортов из пшеницы, рисов или кукурузы, так как в них содержатся сложные углеводы. Они будут долго перевариваться и дадут ощущение сытости на продолжительное время. Также в макаронах есть клетчатка, которая помогает вывести шлаки из организма. Для заправки лучше всего использовать свежие овощи, зелень, оливковое масло, чеснок и твердый сыр.

Попкорн. В попкорне много клетчатки, которая улучшает пищеварение, снижает уровень глюкозы в крови и выводит токсины. Также в нем содержатся полифенолы, которые обладают антиоксидантными свойствами. Лучше всего употреблять попкорн без масла и карамели, а соли давать совсем чуть-чуть.

Картофель. Новые исследования показывают, что картофель, приготовленный правильным образом, может даже стать частью диеты. В нем содержится калий и клетчатка, которые необходимы организму для сбалансированного уровня электролитов и сахара в крови. Крахмал дает ощущение сытости надолго и помогает не переедать.

Шоколад. Темный натуральный шоколад действительно очень полезен для организма, так как в нем содержится много антиоксидантов. А это помогает повысить спортивные результаты, снизить риск инсульта и развития сердечных заболеваний. Также шоколад улучшает настроение, но дневная норма не должна превышать 30 г в день.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали самые опасные рыбные консервы для здоровья человека.