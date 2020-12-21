Над самолетом летали мотоциклы: украинский пилот показал невероятный трюк в небе

Украинец Тимур Фаткуллин, чемпион мира по высшему пилотажу, совершил невероятный и очень опасный полет. На своем спортивном самолете он промчался на сумасшедшей скорости всего в метре над землей.

А когда самолет достиг наименьшего расстояния от поверхности земли, над ним совершили прыжок пара мотоциклистов. Для совершения трюка им понадобились трамплины, а чтобы достичь синхронности, трюк долго рассчитывали и высматривали идеальную погоду, говорится в сюжете ТСН.

Тимур Фаткуллин выполнил невероятный трюк (видео: ТСН)

Тимур в одном из интервью рассказал, что его любовь к самолетам началась в 11-летнем возрасте, когда он в Крыму случайно увидел съемки фильма, где Як-52 в военном окрасе выполнял на камеру фигуры высшего пилотажа.

"Я впервые увидел пилотажный самолет в одиннадцатилетнем возрасте, когда был на соревнованиях по скалолазанию в Крымских горах. Позже я узнал, что там проходили съемки фильма, во время которых Як-52 в военном окрасе выполнял фигуры пилотажа и пикировал прямо на камеру, установленную на скале", - рассказывал Фаткуллин.

Тимур Фаткуллин (фото: officiel-online.com)

Напомним, что летом 2019 года сборная команда Украины по высшему пилотажу стала чемпионом мира на соревнованиях, которые проходили с 2 по 13 июля в Бреславе (Чехия).

Тогда киевляне Тимур Фаткуллин, Дмитрий Погребицкий и Игорь Чернов завоевали высший титул под руководством известного одесского летчика-пилотажника и президента Федерации самолетного спорта Украины Валерия Наливайко.

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