В самолете россиянка ударила девочку из Украины за подушку с изображением воина ВСУ

По словам Роксоланы, ее очень разгневало поведение агрессивной "мадам" из РФ.

В частности, женщина вместе с детьми была в Украине, а затем летела из Австрии в Испанию. Когда дочь выходила в уборную на борту самолета, то получила от россиянки удар ладонью в спину.

"Селена хочет в туалет, составляет столик, с сиденья перед ней продвигается рука в наш ряд, замахивается и дает ей пощечину, которая припала по спине, потому что Селена как раз развернулась в сторону прохода. Я замечаю это боковым зрением, не совсем понимаю, что произошло, поворачиваюсь к Селене. Она выглядит очень напуганной, говорит, что не знает, что случилось, и что ей очень неприятно. Напуганная выходит в туалет. Я все еще не могу понять, что произошло, заглядываю на сиденье впереди - дамочка лет 50-ти с закрытыми глазами, вроде спит", - написала украинка.

Пока девочка была в уборной Роксолана решила провести эксперимент. Женщина разложила и сложила столик перед сиденьем Селены, якобы имитируя возвращение ребенка на место. Однако, в это время там, где должна была стоять девочка, появилась рука, которая замахнулась.

После этого украинка, которая все еще не понимает причин такого поведения пассажирки, обратилась к соседке на английском языке, чтобы она выразила свое недовольство словами, а не избиением ребенка.

Однако, 50-летняя женщина решила игнорировать ее, продолжая делать вид, что спит. Далее украинка решила позвать бортпроводника для разрешения конфликтной ситуации. Пассажирка и на него сразу не отреагировала.

"Мадам не выдерживает, поворачивается ко мне и говорит: "Женщина, ваши дети невоспитанные!" Дальше мадам несет козлиные чуши, я не вижу места для диалога и снова по-английски говорю, что разговор завершен. Приходится повторить трижды, пока мадам наконец перестает ко мне обращаться с претензиями... 20 минут до посадки я сидела на месте Селены, позади мадам, и внутри меня происходила настоящая война. Дикая часть меня впилась ногтями в Селенину подушку с изображением воина ВСУ и русского ваєнного корабля, и живо представляла, как этой самой подушкой я перекрываю дыхательные пути мадам до момента ее полной асфиксии. Цивилизованная часть напоминала мне, что я не быдло, а фантазирование еще никогда не было преступлением", - отметила она.

Роксолана вместе с детьми (facebook.com/roksolana.malyy)

После посадки бортпроводник обратился к россиянке на английском, чтобы она собрала свои вещи и покинуть самолет первой. Тогда она повернулась к украинке и попросила перевести слова бортпроводника.

"Продвигает свою рожу между креслами и обращается ко мне: "а что он сказал?" "С вещами на выход". "А спросите у него, как мне забрать большой чемодан?" "Что?! Вы правда хотите, чтобы я у вас переводчиком была?" "Ну да, а как мы иначе друг друга поймем?" "Вам понимание уже с полицией надо будет находить". Дальше были 5 минут жалких попыток извиниться, просьб "парєшать между нами", пока возмущенные пассажиры, которым все еще приходилось оставаться на местах, громко не выразили свое возмущение", - прокомментировала Роксолана.

Роксолану с детьми также попросили выйти. В них собрали данные и показания.

Перед тем, как выйти из самолета, украинка громко обратилась к другим пассажирам на английском языке: "В этом суть войны в Украине. Она бьет моего ребенка, окружающие это видят, а она говорит: "Я ничего не делала" и обвиняет в этом меня".

После этого пассажиры, которые сидели неподалеку от "места инцидента", начали подтверждать, что женщина действительно ударила ребенка и пыталась сделать это снова.

Дочь украинки прошла медицинское обследование, которое необходимо для того, чтобы подать заявление в полицию. У Селены признаков физических травм, к счастью, не обнаружено. Зато ребенку был нанесен вред, который причинен ее психическому состоянию.

Украинка написала заявление на россиянку (facebook.com/roksolana.malyy)