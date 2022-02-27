Самолет "Мрия" будет восстановлен за деньги оккупанта, - глава Укроборонпрома

"Россия уничтожила "Мрию", как символ возможностей украинской авиации. Ан- 225 "Мрия" - авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. К сожалению, сегодня эти опции потеряны", - говорится в заявлении.

Но они обязательно будут восстановлены.

"Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет. Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, которая нанесла умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок", - добавили в "Укроборонпроме".

Генеральный директор госконцерна Юрий Гусев заявил, что "мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно".

"Мы будем бороться за нашу землю и наш дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую "Мрию", которая много лет ждет этого в безопасном месте. Все будет Украина!" - заявил он.

На момент вторжения Ан-225 "Мрия" находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому самолет не успел вылететь из Украины...