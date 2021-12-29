Самое трогательное видео дня: глухой 9-месячный мальчик впервые услышал папу и маму

Американские врачи вернули слух глухому девятимесячному малышу, и в сети появилось трогательное видео с реакцией маленького Эверетта Колли, который впервые услышал голос своих родителей Эшли и Захари из Йорктауна, в штате Вирджиния.

Кадрі, которые не оставят вас равнодушными, опубликовані 29 декабря на YouTube-канале Daily Mail .

На видео видно, как восторженный кроха приспосабливается к новым звукам мира, сияя на руках у своей мамы, и тянется к ней за лаской, пока родители с ним говорят.

29-летней Эшли и 30-летнему Захари Колли пришлось выучить язык жестов, чтобы общаться с сынишкой на протяжении большей части его ранней жизни.

6 декабря мальчик в Детской больнице дочерей короля (Норфолк, штат Вирджиния) прошел операцию по кохлеарной имплантации, а незадолго до католического Рождества состоялась вторая фаза лечения - были прикреплены внешние части устройств, и Эверетт, наконец, впервые смог слышать своих родителей.

На ролике показано, как мальчик лучезарно смотрит на мать и наклоняется к ней, когда она говорит: "Привет". Затем ребенок радостно улыбается и обнимает маму, а отец спрашивает: "Эверетт, ты слышишь маму? Ты слышишь меня?.. Да, я с тобой разговариваю".

Мать-домработница Эшли также признается, что сын, как ей кажется, больше реагирует именно на голос папы, и "когда он слышит это и идет ко мне за утешением - это прекрасно".

Кроме Эверетта, который родился в феврале, семья воспитывает также еще троих детей: семилетнего Абеля, пятилетнюю Грейсон и трехлетнего Джоэла.

Когда самый младший ребенок появился на свет, тесты медиков на слух для новорожденных он не прошел. Сначала родители решили, что это могло произойти по причине жидкости в ушах младенца, и не сильно обеспокоились.

Но через месяц проверку повторили - опять с негативным результатом. Затем врачи провели тест слухового мозга, и констатировали, что у него глубокая потеря слуха.

Родители не отчаялись, выучили язык жестов, а затем решили сделать операцию по кохлеарной имплантации - когда небольшое электронное устройство помещается под кожу за ухом и подключается к внешнему микрофону. Теперь мальчик узнал, как звучит голос родителей, своих братьев и сестренки, и окружающий его мир.

Видео: 9-месячный мальчик после операции впервые смог услышать голос родителей