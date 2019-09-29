Сами виноваты: Супрун поделилась шокирующими фактами о сексизме

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Эксперт Ульяна Супрун считает, что во многом виноваты сами женщины

Уляна Супрун утверждает, что сексизм вреден, даже когда он скрыт и "утончен". Ведь тут дело может обстоять не только в доступе женщин к руководящим должностям, разнице в заработной плате и объеме неоплачиваемой домашней работы, но и в неочевидных мелочах. Об этом эксперт рассказала в соцсети Facebook.

По словам Супрун, нужно не уставать защищать собственные границы и при необходимости определять принципиальные для вас вещи в общении.

"Действия женщины пытаются объяснять эмоциями, а не логикой. Например, о женщинах, которые отстаивают свою позицию и не молчат, любят говорить как о слишком эмоциональных или приписывать "сложный характер", - отмечает эксперт.

Супрун (фото: Виталий Носач/РБК-Украины)

Также некоторые из мужчин не считают нужным пожать руку женщине на встрече. Из этого можно сделать вывод, что женщин всегда пытаются втиснуть в рамками социальных стандартов и клише.

"В конце концов женщины до сих пор испытывают сложности с доступом к руководящим должностям, хотя часто занимаются решения очень проблемных вопросов. И это актуально не только в Украине. Исследование показывает, что в британских научных медицинских лабораториях и исследовательских центрах большинство топовых позиций занимают мужчины, женщины же больше представлены на низком уровне", - пишет Супрун.

Специалист утверждает, что независимо от уровня профессиональных навыков и должности, гендер до сих пор влияет на восприятие человека в деловых отношениях. А это вредит здоровью женщин не менее чем чрезмерная нагрузка. Следствием сексизма и стресса, связанного с гендерной дискриминацией, может быть депрессия, тревожность или другие соматические симптомы.

Чтобы создавать атмосферу равенства и строить хороший коллектив, нужно осознать, что многое на самом деле зависит от самих женщин. Ведь главное - вовремя расставить рамки и остановить тех, кто нагло нарушает частные пределы.

Напомним, что Супрун разрушила мифы о картофеле.