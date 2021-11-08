Самая сильная женщина планеты украинка давит бедрами арбузы: посмотрите, что она вытворяет!

Ольга на сцене подняла платформу весом более 226 кг, на которую взгромоздились Евгений Кот, Ксения Мишина и маленькая девочка-помощница.

С таким весом стронгвумен прошла 11,5 метров за 10 секунд, установив новый рекорд Украины.

Но "коронкой" Ольги конечно же стала давка арбузов бедрами. Она разрушила пять арбузов за 36,5 секунд.

Конечно же судьи сказали Ольге три заветные "Да!"

Фото: Ольга Лящук (пресс-служба)

Что известно о самой сильной женщине планеты

Она занимается таким силовым видом спорта, как стронгвумен. В нем нужно уметь сдвигать с места самолеты, перетаскивать колеса грузовиков, переносить в руках вес от 190 кг.

В Книгу рекордов Гиннесса Ольга Лящук попала в 2016 году, когда раздавила своими бедрами три арбуза за 14 секунд. В 2018 году девушка улучшила свой же результат. Арбузы треснули под ее напором за 7 секунд.

В 2019 и 2020 годах победила на Arnold Pro Strong Woman в США.

Чтобы получить титул самой сильной, 36-летняя украинка Ольга Лящук девять раз за минуту подняла покрышку в 227 кг и пробежала 240 м с 82-килограммовым грузом.

Смотрите ниже на видео, что творит эта сильная телом и духом женщина.

Отметим, что шоу "Україна має талант" возобновилось после четырехлетнего перерыва. В новом десятом сезоне, участников судят Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Шоу можно смотреть на канале СТБ по субботам.