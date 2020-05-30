Первая песня в космосе была украинской: появилось впечатляющее видео

Пока внимание миллионов землян приковано к исторической миссии NASA по запуску американского корабля SpaceX Илона Маска Crew Dragon, в сети вспомнили интересный факт о том, что первая песня, которая прозвучала в космосе, была украинской.

Произошло это 57 лет назад, когда первый космонавт-украинец Павел Попович исполнил на орбите "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…", причем слегка актуализировал текст народной песни.

Так, он несколько перефразировал произведение на слова украинского поэта-романтика XIX века Михаила Петренко и спел: "... вот я сокол, и вот я летаю!". Об этом пишет "Украинский интерес".

Как известно, первым космонавтом независимой Украины является Леонид Каденюк. Но исторически первым украинцем в космосе стал именно Попович, совершивший полет 12 августа 1962 года.

Он отправился к звездам вместе с чувашем Андрияном Николаевым. Попович пилотировал советский космический корабль "Восток-4", а Николаев - "Восток-3". Между их экипажами была радио- и видеосвязь.

Уже в космосе Попович по просьбе конструктора, украинца Сергея Королева, который наблюдал за астронавтами из Центра управления полетами, спел украинскую песню "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…". Именно ему космонавт посвятил свое выступление.

Отметим также, что украинская мелодия звучала одновременно и в космосе, и на Земле - так как Королев подпевал Поповичу в тот момент по радиосвязи.

Об этом позже сняли репортаж на ТВ.

После возвращения на Землю Поповича часто спрашивали, почему украинские песни такие грустные. Тот отвечал, что именно его народ первым отражал атаки чужеземных войск и всегда защищался от захватчиков. Поэтому ему "было не до "Малинки-Калинки".

Видео: Первую песню в космосе спел космонавт Павел Попович в 1962 году - это была украинская "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…"

Добавим, что первый космический полет украинца длился 2 суток 22 часа 57 минут. Во второй раз Попович был в космосе с 3 по 19 июля 1974 года в качестве командира экипажа космического корабля "Союз-14".

Ранее глава Госкосмоса Владимир Усов заявил, что Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года.

Напомним, что недавно космический корабль Илона Маска взорвался при испытаниях, и это попало на видео.