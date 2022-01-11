Самая мистическая зеркальная дата в 2022 году: что нельзя делать в этот день

Значение двойки в датах

Дата 12.02.2022 содержит в себе пять двоек. Двойка в нумерологии считается одной из самых мощных цифр.

Она направлена на созидание и появление чего-то нового, это число интуиции, равновесия и рассвета. Это символ мужского и женского начала, внутренней силы.

Двойка совпадает с каноническим списком всех человеческих достоинств: добрый нрав, миролюбие, великодушие, тактичность, проницательность, романтизм, артистичность и чувство прекрасного.

В буддизме двойка символизирует парные элементы, а в Китае эта цифра означает все земное и женское начало. В Древнем Египте талисман в форме 2 пальце использовался для защиты от демонов.

В астрологии двойка отвечает за борьбу добра со злом. Чем больше двоек – тем больше защиты, равновесия и магической позитивной энергетики. В такой день нужно загадывать самые смелые желания.

Болгарская провидица Ванга неоднократно упоминала в своих предсказаниях день с пятью двойками, который станет важным для всего человечества. "Дракон выкинет пламя" – говорила провидица.

Что нужно сделать 12.02

12 февраля станет магическим днем и будет иметь значение в жизни многих людей. А соседство с днем всех влюбленных указывает, на какую сферу жизни стоит обратить особое внимание.

По словам нумерологов, эта дата будет удачной для проведения свадебной церемонии, для признания в любви или для предложения руки и сердца.

Эти числа будут усиливать чувства влюбленных и дадут дополнительную положительную энергетику.

Можно загадывать желания, в том числе и связанные с любовью

Начинать новые отношения

Строить планы на будущее

Играть свадьбу

Мириться со своими любимыми

Говорить о своих чувствах

Делать предложение руки и сердца

Начинать совместную жизнь

Что нельзя делать 12.02

Этот день будет энергетически насыщенным и цифры будут усиливать все чувства, делать их более яркими.

Стоит избегать проявления негативных эмоций, конфликтных ситуаций, ссор и скандалов. Нельзя допускать недопонимание с партнером.

Также нужно быть осторожнее со своими мыслями. Все задуманное может быстро воплотиться в жизнь. Нужно настраиваться на позитив, мечтать о чем-то хорошем.