Сало, 50 грамм и легкий секс: Поплавский раскрыл секрет долголетия

Народному артисту Михаилу Поплавскому уже 71, но он не перестает удивлять своей активностью. Например, сейчас шоумен покоряет молодежные соцсети: снимает видео для Tik-Tok и имеет почти четыре миллиона подписчиков в Instagram.

Как ему удается держать себя в тонусе в столь почтенном возрасте? Об этом Поплавский поведал в интервью программе "Викриття", рассказав также подробности личной жизни и назвав секреты долголетия.

Так, журналистам канала LIVE "поющий ректор" признался, что его сердце сейчас занято, он уже два года влюблен и живет со своей избранницей. Именно эта женщина даже побудила Поплавского перейти на здоровый образ жизни.

Михаил Поплавский (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

Конечно, не мог "юный орел" не поделиться своим эликсиром молодости и рецептом вечной бодрости.

По словам Поплавского, основа выше перечисленного - это плавание, юмор, спорт и секс. Особенно он подчеркивает последнее и утверждает, что это и есть секрет долголетия.

Михаил Поплавский (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

Секрет долголетия от Поплавского

Чтобы сохранить мужскую силу как можно дольше, Михаил Михайлович изрядно заботится о себе и своем питании, потребляет только натуральные продукты.

"У меня обязательно 100 грамм сала свеженького, бычьи яйца, овощи фрукты, конечно, хлеба не ем, картошку не ем, спиртное практически не употребляю, разве 50 грамм хорошего коньяка могу позволить. Нужно высыпаться, не перегружаться и самое главное для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс, утренний, когда человек отдохнул и заряжается на целый день. Я скажу, что секс - это долголетие" - поделился шоумен.