Как сахар влияет на организм: вся правда о его пользе и вреде

Сахар - это соединение фруктозы и глюкозы, которые создают сахарозу. Коричневый сахар - это тот же обычный белый, но с добавлением патоки, которая добавляет оттенок и привкус.

Сахароза в пищеварительном тракте быстро начинает влиять на ткани и органы, а при попадании в кровеносную систему она быстро разносится по всему телу. Сахароза получает доступ к клеткам и становится источником энергии.

Для организма человека более важна глюкоза - почти 80% затрат нашей энергии происходит благодаря ей.

Хороший и вредный сахар

Диетологи условно делят сахар на две категории - хороший и вредный. Хороший - это фруктоза и лактоза, которые мы получаем из молока и молочных продуктов.

Из этих продуктов человек получает максимально полезный сахар, который не обработан. А вместе с ним - много полезных веществ.

А вот обычный сахар в песке или рафинаде, который мы покупаем в магазине - считается вредным. Такой сахар также содержится в соках, газированной воде, сладостях, обработанных продуктах.

Польза сахара

Фруктоза имеет способность расщепляться в клетках на простые углеводы, которые создают молекулы жиров. Это тоже запасы энергии, но более сложные. Для их активации в организме должна пройти целая цепочка химических процессов.

Глюкоза нужна для правильного функционирования печени - она помогает нейтрализовать токсины. А еще именно эта составляющая сахара принимает участие в выработке серотонина - гормона, который отвечает на хорошее настроение и стабильное эмоциональное состояние.

Вред сахара

Выброс дофамина и привыкание. Сахар провоцирует чрезмерное производство дофамина. И этот процесс похож на действие наркотиков. Резкий скачок глюкозы в мозге вызывает потребность в дополнительной дозе, при чем этот призыв мозг не отличает от реального голода.

Активизируются бета-эндорфиновые рецепторы и выработка дофамина. Сахар способствует чувству комфорта, защищенности и расслабления. Эта реакция организма появляется еще в детстве - из-за привыкания к натуральному сахару из молока матери.

Что очень опасно: постоянно провоцируя выброс эндорфинов сладостями, мы доводим организм до того, что он перестает воспроизводить их самостоятельно. А это чревато перепадами настроения, раздражительностью, агрессивностью - симптомы появляются почти сразу же, как только организму начинает не хватать сахара для выработки эндорфинов.

Влияет на органы. Сахар негативно влияет на жизненно важные органы человека - вымывает витамины группы В, нарушает баланс фосфора и кальция, возникают проблемы с сердцем, почками, поджелудочной железой и другими органами. Стойкость иммунитета тоже зависит от уровня сахара в крови.

Воспалительные процессы. Сахар является причиной многих воспалительных процессов в организме. Если у вас частые головные боли, недостаток энергии, плохой сон, высыпания на лице, жирный блеск кожи и проблемы с волосами - попробуйте исключить или хотя бы уменьшить количество сахара в рационе.

Забирает энергию. Кажется, что шоколадка или батончик помогут продержаться до обеда, утолят голод и придадут силы. Но на самом деле, этот прилив сил временный. Из-за сахара возникает недостаток витамина В1, а это не позволяет усваиваться пище. А значит организм не получит нужную дозу питательных веществ.

Лишний вес. Чрезмерное употребление сахара становится причиной появления лишнего веса. Мы стимулируем организм сладким, сахар откладывается в печени в форме гликогена - запасного источника энергии. Синтезировать в гликоген весь объем сахара, который человек употребляет ежедневно, невозможно. Поэтому он начинает трансформироваться в жиры.

Быстрее всего этот процесс становится заметен на животе, бедрах и щеках. Ускорить этот процесс может употребление не просто сахара, а в сочетании с жирами - тортики, булочки, печенье.

Порция сахара и жира быстро превращается в лишние сантиметры. И быстрые углеводы резко повышают уровень сахара в крови, провоцируя сильный выброс инсулина, а он - превращает полученные калории в жир.

Старение кожи. Сахар помогает ускорить процесс старения кожи - избыток сахара прикрепляется к белкам в кровотоке и создает вредные молекулы (AGE). Эти молекулы старят вашу кожу, они повреждают коллаген и эластин - белковые волокна, которые помогают сохранять кожу упругой и молодой.

Портит зубы. Все, наверное, с детства, закатывали глаза от слов родителей, что сахар портит зубы. Но родители правы - сахар действительно разрушает зубы. И бактерии, которые вызывают кариес, любят сладкое. А остатки сладкого застревают в ваших зубах.