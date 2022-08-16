Садовый объяснил, кто разгоняет языковые скандалы во Львове: им они нужны

Мэр Львова считает, что российская агентура работает до сих пор во многих областях Украины. Она присутствует в нашей стране еще со времен СССР.

"Во времена Советского Союза, количество КГБ-шной агентуры во Львовской области была одной из наивысшей в Украине. Конечно же, тут же сопротивление продолжалось до 1956 года, поэтому они должны были пронизывать все наши пласты нашей жизни. И даже в 1990-х годах многие жители кричали "За независимую Украину", и они тоже это делали, потому что такая была задача", - пояснил Садовый.

Он добавил, что именно из-за такой агентуры украинцы после своей независимости не получили ожидаемых успехов. Были "полезные идиоты", "провокаторы", которые системно и планомерно мутили воду, закручивали и раскручивали.

Мэр Львова отмечает, что в языковых скандалах в западных областях страны тоже виновата российская агентура, которая специально сталкивает украинцев между собой.

"Это российская агентура четко сталкивает, потому что им нужны скандалы. Знаете, в чем специфика нашего города? Человек сюда приезжает и начинает говорить на украинском языке. А скандалы - единичные случаи, раздутые. Я бы так сказал. Потому что, в принципе, любой человек, который живет в Украине, он знает язык, он понимает язык. Возможно, кто-то не хотел использовать язык, но сейчас он уже понял, что нужно говорить на родном языке, что себя идентифицируешь, что ты гражданин, и что ты не москаль", - объяснил мэр Львова.

Он добавил, что считает русский язык - языком оккупанта, а все, что связано с Россией мы должны отбросить на 50 лет минимум и без дискуссий.

"Можно говорить, что там есть художники, там есть творческая интеллигенция, но простите меня, они все работают на режим. А этот режим сегодня убивает наших невинных граждан нашего государства", - подытожил Андрей Садовый.