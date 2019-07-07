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Русский мир папуасам: в РФ снова опозорились

STYLERЖизнь    07.07.2019 - 18:59
Русский мир папуасам: в РФ снова опозорились
Коллаж (РБК-Украина)

Россия намерена популяризировать национальный язык

В России решили популяризировать национальный язык далеко за ее пределами. Так, глава Кремля Владимир Путин распорядился выделить четыре миллиона рублей для обучения папуасов из Папуа-Новой Гвинеи русскому языку. Об этом сообщает Telegram-канал "Адские бабки".

С таким расчетом получается, что на одного папуаса потратят 40 тысяч рублей, это около 16 тысяч гривен.

"Министерство просвещения потратит 4 млн рублей для обучения папуасов из Папуа-Новой Гвинеи русскому языку. В соответствии с документацией, для популяризации русского языка и культуры в срочном порядке надо обучить 100 тамошних граждан великому и могучему. Это означает, что на одного папуаса - по 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Русский мир папуасам: в РФ снова опозорились

Фото: Папуасы (mikluho-maclay.ru)

Также отмечается, что немногим больше этой суммы, а именно 4,5 млн. рублей Кремль готов потратить на организацию выставок, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры в Папуа-Новой Гвинее.

Также Россия планирует запустить онлайн-курсы изучения русского языка в папуа-Новой Гвинее.

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отменил запрет на транзит украинских товаров по территории России в третьи страны. 

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