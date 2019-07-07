Русский мир папуасам: у РФ знову зганьбилися

Колаж (РБК-Україна)

Росія має намір популяризувати національну мову

У Росії вирішили популяризувати національну мову далеко за її межами. Так, глава Кремля Володимир Путін розпорядився виділити чотири мільйони рублів для навчання папуасів з Папуа-Нової Гвінеї російській мові. Про це повідомляє Telegram-канал "Пекельні бабки".

З таким розрахунком виходить, що на одного папуаса витратять 40 тисяч рублів, це близько 16 тисяч гривень.

"Міністерство освіти витратить 4 млн рублів для навчання папуасів з Папуа-Нової Гвінеї російській мові. Згідно з документацією, для популяризації російської мови і культури в терміновому порядку треба навчити 100 тамтешніх громадян великому і могутньому. Це означає, що на одного папуаса - по 40 тисяч рублів", - йдеться в повідомленні.

Фото: Папуаси (mikluho-maclay.ru)

Також зазначається, що трохи більше цієї суми, а саме 4,5 млн. рублів Кремль готовий витратити на організацію виставок, спрямованих на популяризацію російської мови, російської освіти і культури в Папуа-Новій Гвінеї.

Також Росія планує запустити онлайн-курси вивчення російської мови в папуа-Новій Гвінеї.

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