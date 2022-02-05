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Руслана Писанка потеряла сознание во время спектакля: пришлось вызывать "скорую" (видео)

Автор: Татьяна Самарук

С украинской артисткой и телеведущей Русланой Писанкой во время выступления произошел не приятный инцидент. Так, 4 февраля звезда потеряла сознание во время спектакля.

Видео опубликовало "Amazing Ukraine".

Отмечается, что артистка потеряла сознание прямо на сцене, когда играла в спектакле "Поезд "Одесса-мама".

На видео видно, как Руслана танцует и вдруг падает. К ней сразу подбежали другие актеры. Также ей вызвали скорую. К тому же врача искали среди зрителей в зале.

"Актеры театра сразу вызвали скорую и спросили у зрителей, есть ли врач в зале", - говорится в сообщении.

Что именно произошло с ведущей, пока неизвестно.

Добавим, что Руслана Писанка играла в спектакле, который состоялся в Доме офицеров Вооруженных Сил Украины в Киеве.

Ранее мы сообщали, что Руслана Писанка рассказала правду о личной жизни. Звезда добавила, что сейчас делает акцент на карьере, и мужчина ее в этом всегда поддерживает.

Также мы писали, что Руслана Писанка показала свой дом и рассказала секреты о муже. Она призналась, что был период, когда она была в долгах и жила за счет своих родителей, получавших пенсию.

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Руслана Писанка