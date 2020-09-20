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Руководство взялось за пограничника, который сравнил воинов ВСУ со свиньями

Воскресенье 20 сентября 2020 22:44
Руководство взялось за пограничника, который сравнил воинов ВСУ со свиньями
Украинские военные (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Роман Мирончук

Руководство пограничной службы отреагировало на скандал со своим сотрудником

Государственная пограничная служба прокомментировала громкий скандал, который появился вокруг их сотрудника Игоря Шаруна после того, как он сравнил воинов ВСУ со свиньями.

Руководство ведомства отметило, что осуждает любые действия, сознательные ли несознательные, которые осуществляются против людей, защищающих нашу страну. Об этом пограничная служба сообщила на своей странице в Facebook.

В ведомстве заявили, что уже начали служебное расследование. При этом уже установлено, что военнослужащий с такой фамилией и именем действительно проходит службу в пограничной службе.

"Сейчас назначено служебное расследование для изучения всех обстоятельств, по результатам которого будут приняты соответствующие решения", - говорится в сообщении.

Об этом инциденте впервые рассказал полковник ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан в Facebook. Когда Штефан в комментарии попросил пограничника удалить видео, то он грубой форме "отправил его в далекое плавание".

Напомним, военных ВСУ будут штрафовать за ответный огонь в зоне проведения ООС на Донбассе по оккупантам. Глава Минобороны Украины Андрей Таран подписал соответствующий приказ № 330.

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге продавщица выгнала посетителя из-за украинского языка и назвала ВСУ "убийцами". Также она заявила, что живет "на русской земле".

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