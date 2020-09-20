Керівництво взялося за прикордонника, який порівняв воїнів ЗСУ зі свинями

Українські військові (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Керівництво прикордонної служби відреагував на скандал зі своїм співробітником

Державна прикордонна служба прокоментувала гучний скандал, який виник навколо їх співробітника Ігоря Шаруна після того, як він порівняв воїнів ЗСУ зі свинями.

Керівництво відомства зазначило, що засуджує будь-які дії, свідомі чи несвідомі, які здійснюються проти людей, що захищають нашу країну. Про це прикордонна служба повідомила на своїй сторінці в Facebook.

У відомстві заявили, що вже почали службове розслідування. При цьому вже встановлено, що військовослужбовець з таким прізвищем та ім'ям дійсно проходить службу в прикордонній службі.

"Зараз призначено службове розслідування для вивчення всіх обставин, за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення", - йдеться в повідомленні.

Про цей інцидент вперше розповів полковник ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан у Facebook. Коли Штефан в коментарі попросив прикордонника видалити відео, то він грубій формі "відправив його в далеке плавання".

Нагадаємо, військових ЗСУ будуть штрафувати за відповідь вогонь в зоні проведення ООС на Донбасі по окупантах. Глава Міноборони України Андрій Таран підписав відповідний наказ № 330.

Раніше ми писали про те, що в Кривому Розі продавчиня вигнала відвідувача через українську мову і назвала ЗСУ "вбивцями". Також вона заявила, що живе "на руській землі".