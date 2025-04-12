Рудинський, Jerry Heil та інші зірки стали частиною виставки про емоції: що чекає на відвідувачів у Києві

На площі 4000 м² розміщено понад 50 інсталяцій і тематичних зон - від "Атласу емоцій", створеного за участю актора Олександра Рудинського, до VR-досвідів польоту в космос і сходження на Говерлу.

Виставка має благодійну мету: 50% з продажу кожного квитка передадуть на психологічну реабілітацію пацієнтів центру Superhumans та їхніх родин.

Після завершення роботи експонати передадуть реабілітаційним і психологічним центрам по всій країні.

"Простір "Третє дихання" стане місцем зустрічі та допоможе кожному відвідувачу краще пізнати себе, дослідити свої емоції, віднайти внутрішній ресурс та відкрити третє дихання, коли, здається, навіть другого вже не вистачає", - зазначає генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва. Афіша виставки "Третє дихання"

Кураторкою проєкту виступила психологиня Світлана Ройз. У створенні виставки також взяли участь всесвітньо відомі науковці - Бессел ван дер Колк, Джозеф Леду та Ів Екман.

До проєкту долучилися й українські зірки. Jerry Heil, Ярослава Магучіх, Марія Рудинська, Валентин Міхієнко ("Леви на джипі"), стендап-комік Василь Байдак та блогер Михайло Лебіга стали частиною інтерактивних блоків, що транслюють емоційні історії, допомагають "випустити пару", знайти спокій чи радість.

"На виставці "Третє дихання" можна дозволити собі радіти, сміятись, сумувати, вивільнити злість. І знайти “своїх”. Та, можливо, відчути момент, коли після втоми приходять нові сили та з’являється надія", - підкреслює Світлана Ройз.

Інформація для відвідувачів: