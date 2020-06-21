РПЦ оправдала рабовладельцев: времена такие

В РПЦ осудили снос памятников рабовладельцам в США, который происходил во время массовых протестов. Подобные действия не приветствует митрополит Иларион, передает издание Интерфакс.

Памятники Христофору Колумбу начали разрушать за его жестокое отношение к индейцам, которые являются коренным народом Америки. На подобные действия отреагировала Русская православная церковь.

Свою позицию митрополит Иларион объяснил тем, что тогда были другие времена и люди жили совершенно иначе. Мол, не стоит переносить нынешние стандарты на обычаи того времени.

Иларион заявил: "Люди в прошлом жили по другим правилам, они по-другому высказывались, по-другому действовали. Автоматически переносить все сегодняшние стандарты на прошлое человечества - это значит постоянно переписывать историю".

В то же время он заявил, что историю невозможно переписать, поэтому нет смысла размышлять на эту тему. Лучше отдать должное выдающимся деятелям прошлого. Для этого, по его словам, следует исходить исключительно из тех стандартов, которые были во времена их жизни.

Напомним, что Колумб считается испанским мореплавателем, который открыл в свое время Америку и близлежащие острова. Также первый из путешественников, который пересек Атлантический океан. О Колумбе был снят не один фильм и построено множество памятников.

Напомним, что в России больной COVID-19 священник инфицировал более 30 человек.