Розвивається у жінок після 30 років: лікарі попередили про небезпечну хворобу

Лікарі із Центру громадського здоров'я попереджають про небезпечну гінекологічну хворобу, яка найчастіше загрожує жінкам за 30 років. Ця недуга на початках розвивається безсимптомно, тому дуже важливо вчасно її виявити та розпочати лікування.

Про це розповіли на сторінці Центру громадського здоров'я у Facebook .

Яка хвороба загрожує жінкам за 30 років

"Важливо пам’ятати, що усі жінки мають ризик розвитку раку шийки матки (РШМ). Найчастіше хворобу виявляють у жінок старше 30 років. Доведено, що загальнодержавні профілактичні та скринінгові програми мають вирішальний вплив на зниження смертності від цієї недуги", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сімейні лікарі відіграють важливу роль у ранньому виявленні безсимптомного раку. Вони мають сприяти виконанню всіх рекомендацій спеціалістів щодо протипухлинного лікування.

Як зменшити ризики розвитку раку шийки матки:

Лікарі рекомендують вакцинуватись проти вірусу папіломи людини

Жінкам віком від 18 років (або з початком статевого життя) до 60 років необхідно проходити обов'язковий профілактичний гінекологічний огляд не рідше 1 разу на рік та цитологічний скринінг на РШМ не рідше 1 разу на 3 роки

У разі виявлення патологій після цитологічного дослідження слід провести подальше обстеження і лікування

Вторинна профілактика раку передбачає своєчасне виявлення передпухлинних станів і захворювань, їх лікування і диспансерний нагляд за хворими.

Одним з методів вторинної профілактики раку є активний скринінг раку та передракових станів. Цитологічний скринінг дозволяє знизити захворюваність на рак шийки матки на 80%.

Пап-тест, відомий також як мазок Папаніколау - це дослідження нормальних і змінених хворобою клітин для виявлення, діагностики різних інфекцій, наслідків аномальної гормональної активності, а також передракових або ракових уражень клітин. Ця процедура видаляє невеликий шар клітин з поверхні шийки матки.

"Сходити на профілактичний огляд, пройти скриніг - це нескладні дії, які ви можете зробити, щоб вберегти своє здоров’я та своїх близьких", - наголошують у Центрі громадського здоров'я.