Розвиток сексуальності та підтримка здоров’я. Що таке інтимна гімнастика і як вона працює

Що таке інтимна гімнастика? Чому вона важлива для жіночого здоров'я? Як і навіщо тренувати інтимні м'язи? З чого правильно починати процес пробудження сексуальної енергії?

Відповіді на ці питання у колонці для РБК-Україна (проект Styler) дає викладачка Національного інститут Сексології та сексуального здоров’я Євгенія Колько.

Інтимна гімнастика і жіноче здоров’я

Слухай своє тіло. Бережи і турбуйся про нього. Воно є джерелом насолоди, нашим способом контакту із зовнішнім світом, храмом для душі. Це наш величезний ресурс. Воно більше, ніж ми можемо осягнути. Тіло проводить нас крізь всі етапи життя і зберігає в собі весь досвід і пам'ять про біль і радість. А ще нам дається одне й єдиний стан на все життя, тому важливо підтримувати його здоров’я.

Якщо говорити про жіноче здоров’я, то найважливішою частиною є таз. Саме в ньому зароджується життя, через нього жінка отримує насолоду від близькості і регулює роботу гормональної системи. Болісні відчуття під час інтимної близькості і менструації, зниження лубрикації і лібідо, низька ерогенна чутливість, звуки під час сексу, опущення органів малого тазу, нетримання сечі, геморой - лише мала частина того, з чим може допомогти такий інструмент по роботі з тілом як інтимна гімнастика.

Інтимна гімнастика - це комплекс вправ для м’язів тазового дна, що включає у себе роботу із диханням, поставою, мобільністю кульшового суглоба, включає в роботу м’язи кору та безпосередньо м’язи тазового дна. Ціль такого тренування - привести м’язи в нормальний тонус, адже у більшості жінок є дисбаланс. М’язи слабкі і в той же час знаходяться у надмірній напрузі.

Чому виникають проблеми із м’язами тазового дна?

В першу чергу, головним фактором ризику розвитку дисбалансу є стрес. Пригадайте як поводить себе хвостик собачки, коли вона лякається. Він підкручується вниз автоматично, тіло стискається від напруги. Те саме відбувається і з корпусом людини. Найпершими в тілі на стрес реагують м’язи тазового дна і дихальна діафрагма - вони входять в надмірний тонус. А коли фактор стресу зникає, м’язи не повертаються до нормального стану, що призводить до накопичення напруги.

При цьому, цей стрес може бути пов'язаний і з подіями в країні, проблемами в стосунках, на роботі, а також негативним відношенням до власного тіла і сексуальності.

Напружений таз буде давати купу неприємних симптомів. Це в першу чергу болісні відчуття, особливо під час менструації і сексу, втрата чутливості, а також різноманітні гінекологічні та урологічні захворювання.

Наслідки такого способу життя фатальні не лише для тазу, а і здоров’я всього тіла. Застої в органах малого тазу, зниження тонусу м’язів, геморой, можуть завітати туди, де немає нормальної циркуляції крові.

Іншими причинами розвитку проблем із жіночим здоров’ям є вагітність і пологи, через які жіночий таз зазначає великих змін, полегшити які в силі інтимна гімнастика.

Крім цього, цей інструмент допомагає підготувати тіло жінки до вагітності та пологів. Порушення постави, зайва вага, надмірні фізичні навантаження, деякі захворювання шлунково-кишкового тракту також погіршують роботу м’язів тазового дна і призводять до неприємних наслідків.

Тому виконувати інтимну гімнастику показано всім. До речі, чоловіки теж мають користь від цього заняття. Виконуючи комплекс вправ можна забути про захворювання простати, покращити ерекцію та подовжити статевий акт.

Як інтимна гімнастика покращує сексуальне життя

Зі здоров’ям трохи прояснили. Але яким чином фізичні вправи можуть покращити ерогенну чутливість, розвинути оргазмічність, посилити лубрикацію і підняти лібідо? Насправді зв'язок прямий. М’язи відповідають за перекачування крові, а посилене кровопостачання розвиває нервові закінчення, покращує чутливість.

Також цікавий факт, що одним із м’язів тазового дна є цибулинно-губчастий м’яз, який покриває тіло і цибулинки клітора - чарівна кнопка, яка відповідає за жіноче задоволення. Включаючи в роботу цей м’яз жінка покращує його роботу і як наслідок збудження відбувається швидше і якісніше.

Цибулинки клітора разом із м’язами тазового дна відповідальні за формування так званої оргастичної манжетки. Це напруження і розбухання тканин у нижній третині входу у піхву, завдяки чому жінка переживає оргазм.Все це разом дозволяє посилити оргастичні відчуття і отримувати більше насолоди від сексуальної близькості.

Посилення лубрикації відбувається за рахунок покращення кровопостачання, зняття надмірного тонусу та зміцнення м’язів тазового дна. А коли жінка починає отримувати задоволення від контакту зі своїм тілом і концентрується на своїх інтимних органах, то починає відчувати підвищення лібідо. Адже там, де наша увага, там і енергія.

Бонусом до цього є урізноманітнення сексуального життя. Адже жінка не просто приводить м’язи в нормальний тонус, вона навчається ними керувати так, як це колись вміли робити справжні гейші, гетери, жриці кохання.Такими знаннями і головне вміннями володіє маленький відсоток жінок, а дарма, адже це поглиблює контакт із тілом і своєю другою половинкою.

З чого розпочати?

Перший крок це завжди відвідування лікаря-гінеколога для того, аби виключити захворювання, які можуть бути протипоказанням до тренувань, а також діагностувати відхилення від норми. Це допоможе скоригувати тренування.

Наступним кроком є розслаблення. Пам’ятаємо, що ми всі зараз живемо у великому стресі. І він не проходить повз нашого тіла і особливо м’язів тазового дна. Тому в хід йдуть будь-які практики на тілесне розслаблення. Це можуть бути медитації, масаж, йога, дихальні практики тощо. Вони будуть допомагати поступово зняти напругу з усього тіла. Адже ми не можемо розслабити лише таз і лишити в напрузі всі інші частини тіла.

Вже на цьому етапі настане полегшення, в першу чергу психологічне. Щоб продовжити роботу із м’язами тазового дна можна використовувати будь-яку методику по роботі з ними.

Я рекомендую методику Intim Wellness, адже вона не відокремлює таз від всього тіла і розвиває його комплексно, включно із м’язами тазового дна. Також вона включає в себе знання про сексуальність людини, бо все-таки, таз це центр сексуального задоволення і ми не можемо ігнорувати цей факт.

Таким чином, ця система допомагає розвивати сексуальність жінки, вибудовувати глибокий зв'язок із власним тілом, а також вирішує ряд захворювань і неприємних симптомів.