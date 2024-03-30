Розвінчання міфів про усиновлення: практичний вебінар від Фонду Ахметова

Відповіді на найпоширеніші з них пролунали на вебінарі , організованому у рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні!".

Захід проводився не лише для кандидатів в усиновителі та інші сімейні форми виховання, а й на фахівців та працівників соціальної сфери, батьків-вихователів ДБСТ, усиновителів, опікунів та прийомних батьків.

Розмова із Галиною Мазур, експерткою фонду та тренеркою з підготовки кандидатів у сімейні форми виховання, точилася навколо шести розповсюджених упереджень, зокрема про складнощі усиновлення та про дітей, які виховуються у державних закладах.

Зокрема, одним із поширених упереджень є нібито існування "гену наркомана" у дітей (спойлер - ні, його не існує). Або певні проблеми, які успадкувати, чи навпаки, не успадкувати дитина від своїх біологічних батьків.

Також говорили про те, як і коли розповідати дитині про людей, які дали їй життя, і на яку реакцію можна очікувати.

На захід завітала одна з мам, для якої міфи та страхи тепер позаду. Вона розповіла про власний шлях. Приміром, як її батько, який був категорично проти всиновлення, тепер не уявляє свого життя без онука…

"Не потрібно ніколи опускати руки. Не все дається легко і швидко. Але, можливо, цей час потрібен для того, щоби ви зустрілися саме зі своєю дитиною", - наголосила мама-усиновлювачка.

Фонд Ахметова всі 18 років своєї роботи докладає зусиль до того, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки проекту вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.