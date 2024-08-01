Розтягнулася сорочка? Ось, як її можна зменшити без ушивання

Який одяг утягується після прання

Існує декілька способів, як зменшити розтягнутий одяг так, щоб він сидів ідеально. Проте першим кроком завжди має бути перевірка етикетки, щоб побачити, які матеріали були використані.

При використанні таких методів можна очікувати усадки приблизно на 2-3% - це залежить від бренду, типу тканини і конструкції одягу. Деякі типи одягу дадуть більше усадки, але виробники намагаються уникати виробництва таких речей.

Речі, які на 100% складаються з бавовни та вовни - найлегше стягнути при пранні. Водночас делікатні тканини, такі як шовк, краще не чіпати, оскільки вони можуть бути пошкоджені теплом, необхідним для ефективної усадки.

Крім того, синтетичні волокна, такі як нейлон і поліестер, не завжди легко піддаються усадці. Тому, якщо ви плануєте самостійно зменшити розмір сорочки, майте на увазі, що не всі тканини дадуть однаковий результат.

Як зменшити одяг з бавовни та льону

Для того, щоб зменшити розмір сорочки, спочатку потрібно зрозуміти хімічний процес. Усадка відбувається, коли поєднання вологи і тепла активує бавовняні волокна і робить їх сприйнятливими до зміни форми, коли одяг перемішується в пральній або сушильній машині.

Оскільки бавовна є натуральним волокном, вона легко вбирає воду і тому досить схильна до усадки.

Щоб навмисно зменшити розмір бавовняної чи лляної сорочки, радять прати її на довгому циклі в дуже теплій або гарячій воді.

Потім потрібно висушити її на високій температурі - в сушарці або на батареї, не забуваючи періодично перевіряти, чи не зменшилася вона надмірно.

Після того, як ви зменшили виріб до потрібного розміру, за потреби його можна досушити на повітрі.

Як зменшити одяг з синтетики

Сорочки, виготовлені з цих типів матеріалів, менш схильні до усадки, оскільки їхні синтетичні волокна поглинають менше води і часто піддаються тепловій обробці в процесі виробництва.

Це робиться для того, щоб допомогти одягу протистояти випадковим змінам форми та розміру.

Крім того, тканини, до складу яких входить лайкра, спандекс тощо, спеціально мають еластичний/розтяжний елемент, щоб протидіяти усадці.

Однак, якщо ви збираєтеся спробувати зменшити одяг з одного з цих матеріалів, Тоня Харріс, експертка з токсинів рекомендує спочатку випрати такий одяг у холодній воді, щоб уникнути пошкодження швів.

Потім одяг потрібно просушити при високій температурі, з частими перевірками (кожні п'ять хвилин), щоб переконатися, що ви не пересушили і не пошкодили його.