Розширення підтримки: як змінилися програми допомоги Фонду Ахметова за три роки війни

Цей досвід дозволив Фонду у 2022 році, у найперші дні повномасштабного вторгнення, оперативно реагувати на запити людей. Звідтоді Фонд розширив напрямки роботи і сфокусувався на допомозі найбільш уразливим категоріям населення.

Гуманітарна допомога

І до, і під час повномасштабного вторгнення, Фонд передає набори із продуктами найпершої необхідності до прифронтових населених пунктів та вимушеним переселенцям.

Після лютого 2022 року передає продуктову допомогу для ВПО по всій країні. Також Фонд миттєво реагує на загострення та зміни у гуманітарній ситуації, пов'язані із воєнними діями та евакуацією людей.

Крім продовольчої допомоги, Фонд спрямовував людям набори із гігієнічними засобами, обігрівачі, пігулки для знезараження питної води тощо.

Допомога в реабілітації та лікуванні

Проєкт "Реабілітація поранених дітей" теж масштабовано. Ворог обстрілює житлові будинки у багатьох містах і кількість жертв значно збільшилася.

Через це уже під час великої війни Фонд започаткував проєкт "Реабілітація поранених дорослих", який підтримує цивільних людей. Окремо Фонд допомагає й у лікуванні людей після важких травм внаслідок обстрілів.

У 2022 стартував проєкт "Мобільна бригада психологів". Групові заняття із психологічної самодопомоги відбулися в 11 областях України для переселенців, медиків, волонтерів, соціальних працівників, викладачів та старшокласників.

Допомога медичним закладам

Протягом 2022 року у багатьох лікарень виникали оперативні потреби - у медикаментах, лікарських засобах, контейнерах для зберігання донорської крові тощо. Фонд реагував на звернення. Необхідне отримали медичні заклади у Харківській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Багато медикаментів було передано до лікарні у Херсоні, яка постраждала внаслідок обстрілу.

У липні 2024 року Україну та світ шокувала ракетна атака на Охматдит. Два корпуси було зруйновано вщент. Після трагедії Фонд Ріната Ахметова передав головній дитячій лікарні необхідне хірургічне та діагностичне обладнання. Завдяки йому 4 тисячі юних українців щороку зможуть робити важливий крок до одужання.

Облаштування гуртожитків для переселенців

З початку повномасштабного вторгнення Фонд Ріната Ахметова надає всебічну підтримку маріупольцям. Один із напрямків цієї роботи - партнерство у проєкті "ЯМаріуполь. Житло". Фонд є головним українським донором цієї ініціативи та допоміг облаштувати у гуртожитках у Дніпрі та Києві зони спільного користування. Співпраця триває.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова

У 2014 році Фонд налагодив роботу гуманітарного штабу "Допоможемо»". Багато людей, які зверталися до штабу, ділилися своїми історіями. Врешті у 2020 році було презентовано унікальний проєкт - музей "Голоси Мирних".

З початку повномасштабного вторгнення музей став літописом трагедій не тільки мешканців Донбасу, а усіх українців. Кількість історій, які збирає та зберігає музей, зросла у геометричній прогресії - із 12 тисяч у 2022 році до понад 130 тисяч у 2025 році.



Це насправді сумна цифра. Але кожна історія людини - цінність, як у контексті особистих спогадів, так і в контексті збереження історії країни.

Війна триває. Фонд Ріната Ахметова і надалі надаватиме допомогу там, де на неї чекають і де вона потрібна найбільше.

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей. Детальніше - за посиланням.