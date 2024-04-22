"Розрив оболочки яєчка": у Києві учня жорстоко побили однокласники у школі (фото)

У Києві, у школі №81, однолітки побили 13-річного учня. В результаті у хлопцю діагностували розрив яєчка, також у нього сильно набрякла нога.

При написанні використовувались такі джерела: Telegram-сторінка Київської міської прокуратури та пост матері у Facebook-спільноті "Лікарі та пацієнти Києва".

Що розповіла мати

За словами Ірини, мами хлопця, її 13-річного сина сильно вдарили в пах. Операцію провели на десятий день після побиття, адже підліток спочатку боявся розповісти про те, що сталося у школі.

Жінка випадково побачила, що його ліва нога стала у півтора раза більше за праві.

Також вона написала, що було "дуже тверде в паху і яєчко теж збільшено".

"Вже прооперували, бо була гематома і водянка яєчка і розрив оболочки всередині яєчка. Проблема з ногою, з тієї сторони вона так і лишається сильно набряклою, хоча сказав син, що вже почав її відчувати", - розповіла вона.

Станом на 17 квітня жінка заявляла, що лікарі проконсультувавшись з судинним хірургом із Інституту ім. Шалімова, який робив узі дитині, знайшли причину такого набряку ноги - це внутрішньо черевна гематома 8*10 см.

Також у дитини збільшена нирка і перекрито частково венозний відтік через гематому.

У Києві в школі побили школяра (скриншот)

До того ж жінка заявила, що поліція приходила до лікарні, де прооперували школяра.

У Києві в школі побили хлопця (фото: facebook.com/groups/LikariTaPacientiKievaRazom)

У коментарях освітній омбудсмен Сергій Горбачов сказав жінці написати заяву до закладу освіти, де стався цей інцидент.

"Цю справу має розслідувати поліція, бо це не лише булінг, а й завдання тілесних ушкоджень, ступінь яких має встановити судово-медична експертиза", - написав Горбачов.

Наразі точно невідомо, що стало причиною побиття дитини. Однак, у коментарях заявлять, що хлопця нібито побили через те, що він дивився мультик російською мовою.

Заява прокуратури

За заявою матері 13-річного хлопця проводиться досудове розслідування.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень 13-річному підлітку в одній зі шкіл Дніпровського району Києва. (ч. 1 ст. 125 КК України).

Відомо, що хлопчик не одразу, а лише за тиждень розповів, що у нього був конфлікт з учнями інших класів на перерві.

На даний час ювенальними прокурорами та дізнавачами проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин отримання дитиною тілесних ушкоджень, а також встановлення ступеня їх тяжкості.

Також буде надано оцінку виконанню професійних та службових обов’язків вчителів, адже вони повинні забезпечити дітям здорові та безпечні умови навчання та виховання.