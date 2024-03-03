Розповсюджені та застарілі стереотипи про чоловіків, у які ми все ще віримо

Стереотип 1 - "Чоловіки не плачуть"

"Що це ти нюні розпустив?" Через гендерні стереотипи, "чоловік має бути сильним" і не показувати свою вразливість. Але згодом не можуть зняти з себе нервову напругу,

накопичують емоції та не звертаються по допомогу. Це може призвести до психологічних розладів та навіть агресії.

Якщо сльози хлопчика викликають у батьків негативну реакцію, це називається соціалізацією суму через покарання. У свідомості формується звʼязок між сумом та страхом, що сльози ведуть за собою покарання. Памʼятайте - емоції не мають статі, адже це природно.

Стереотип 2 - "Ти ж чоловік, а поводишся, як дівчинка!"

Недостатньо народитись хлопцем - соціум очікує побачити "маскулінні" риси. Рейвін Коннелл, австралійська соціологиня, визначила термін "Гегемонна маскулінність". Це "правильний" образ чоловіка, який ми бачимо у рекламі, фільмах та книгах.

Наприклад:

"Годувальник" - заробляє, успішний, амбітний, самодостатній.

"Захисник"- мужній, сильний, не показує слабкість. Зовні високий, з широкими плечима, натренований.

"Голова сімʼї" - про ієрархію та позицію чоловіка в ній.

Усі ці стереотипи закладають ще у дитинстві,коли батьки кажуть: "Ти ж хлопчик", "Хлопчики не граються в ляльки", "Не плач, це не по-чоловічому". Не варто так робити.

Стереотипи про чоловіків, які вже застаріли (фото: Freepik)

Стереотип 3 - "Будь мужиком!" або про токсичну маскулінність

Існує безліч стереотипів, які шкодять у першу чергу чоловікам. Наприклад: алкоголь, тютюн, ризикування життям, бо це "круто". Бажання піти на ризик призводить до вищої смертності через травми та нещасні випадки.

А "лікування" психологічних проблем алкоголем або палінням призводить до серцево-судинних захворювань, що також скорочує термін життя.

Стереотип 4 - "Не будь бабою, не ний! Будь мужиком!"

У патріархальній системі чоловік має бути скалою та опорою. Чоловіки з традиційними переконаннями про маскулінність частіше уникають консультації у лікаря або у психолога. Зазвичай вони сподіваються, що все мине. Або ж відчувають сором звернутись по допомогу.

Очікувана тривалість життя чоловіка в Україні становить близько 66 років, а жінки - 76 років, йдеться в даних Державної служби статистики за 2022 рік. Тобто чоловіки живуть в середньому на 10 років менше, ніж жінки.

Чоловіки не завжди усвідомлюють, що перебувають у стані стресу чи мають психічний розлад, що наражає їх на ризик самогубства.

Саме з дитинства тягнуться всі упередження, цінності та життєві настанови людини. Як не навʼязати дитині у вихованні гендерні стереотипи?

сприймайте та виховуйте дитину у першу чергу як індивідуальність та особистість, а не через статеву приналежність

дитина має розвивати емоційний інтелект. Не потрібно сварити хлопця за сльози та чутливість

обирати іграшки, одяг та спортивні секції варто не спираючись на гендер, а на вподобання дитини

навчайте вашу дитину ставитись з повагою до інших, не важливо якої статі.

Стереотипи про чоловіків, які вже застаріли (фото: Freepik)

Чоловіки - теж люди. Вони мають право виражати свої емоції, плакати, хворіти та можуть бути вразливими. Вони не мають соромитись, аби звернутись по допомогу, зокрема психологічну.

Кожен із нас може впливати на поширення та закріплення цих стереотипів, або ж навпаки, нищити ці твердження - не оцінювати інших через призму соціальних очікувань та давати проявлятись в першу чергу особистості.

