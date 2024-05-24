Розпочалася нова весняна зміна "Блогер Кемп" Фонду Ахметова для дітей, які постраждали від війни

23 травня відкрилася нова весняна зміна "Блогер Кемп", яку проводить у дитячому таборі на Закарпатті Фонд Ріната Ахметова. Кілька разів на рік зміни збирають хлопців і дівчат віком до 16 років з усієї країни — це діти уразливих категорій, які багато пережили через війну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Учасниками проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" цієї весни стали діти, яких повернули з депортації та окупованих територій; хлопці та дівчата, які перебувають під опікою і проживають у складних життєвих обставинах; діти, які втратили батьків під час війни.

Під час весняної зміни відбудеться низка важливих та цікавих активностей, зокрема:

групова та індивідуальна психологічна реабілітація з командою професійних психологів Фонду Ріната Ахметова допоможе подолати травму, спричинену війною;

тематичний напрямок "Блогер Кемп", який сприятиме розвитку навичок блогерства, навчить відеомонтажу та просуванню каналів у соцмережах;

майстер-класи з мінної небезпеки підвищать рівень обізнаності та правильного поводження з вибухонебезпечними предметами;

інтерактивна лекція-презентація "10 кроків на шляху до професії своєї мрії", розроблена фахівцями Фонду спеціально для підлітків, допоможе молоді вибудувати власний алгоритм до успіху.

Освітню програму доповнять спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні квести, туристичні походи, медитації, танцювальні батли. Це те, що дуже подобається дітям та підліткам, допомагає гарно відпочивати, оздоровлюватися, пізнавати нове, підтримує дітлахів та надовго залишає теплі спогади.

Фонд Ріната Ахметова на постійній основі надає українській молоді можливість зробити самостійні кроки у майбутнє: проєкти для дітей і підлітків дають знання та поради щодо мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію своєї мрії, розвинути впевненість у собі тощо. Більше — на https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam