ua en ru
Пт, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розпочалася нова весняна зміна "Блогер Кемп" Фонду Ахметова для дітей, які постраждали від війни

П'ятниця 24 травня 2024 16:06
UA EN RU
Розпочалася нова весняна зміна "Блогер Кемп" Фонду Ахметова для дітей, які постраждали від війни Фото: нова весняна зміна "Блогер Кемп" Фонду Ахметова розпочалась для дітей, які постраждали від війни (akhmetovfoundation.org)
Автор: Олександр Мороз

23 травня відкрилася нова весняна зміна "Блогер Кемп", яку проводить у дитячому таборі на Закарпатті Фонд Ріната Ахметова. Кілька разів на рік зміни збирають хлопців і дівчат віком до 16 років з усієї країни — це діти уразливих категорій, які багато пережили через війну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Учасниками проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" цієї весни стали діти, яких повернули з депортації та окупованих територій; хлопці та дівчата, які перебувають під опікою і проживають у складних життєвих обставинах; діти, які втратили батьків під час війни.

Під час весняної зміни відбудеться низка важливих та цікавих активностей, зокрема:

  • групова та індивідуальна психологічна реабілітація з командою професійних психологів Фонду Ріната Ахметова допоможе подолати травму, спричинену війною;
  • тематичний напрямок "Блогер Кемп", який сприятиме розвитку навичок блогерства, навчить відеомонтажу та просуванню каналів у соцмережах;
  • майстер-класи з мінної небезпеки підвищать рівень обізнаності та правильного поводження з вибухонебезпечними предметами;
  • інтерактивна лекція-презентація "10 кроків на шляху до професії своєї мрії", розроблена фахівцями Фонду спеціально для підлітків, допоможе молоді вибудувати власний алгоритм до успіху.

Освітню програму доповнять спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні квести, туристичні походи, медитації, танцювальні батли. Це те, що дуже подобається дітям та підліткам, допомагає гарно відпочивати, оздоровлюватися, пізнавати нове, підтримує дітлахів та надовго залишає теплі спогади.

Фонд Ріната Ахметова на постійній основі надає українській молоді можливість зробити самостійні кроки у майбутнє: проєкти для дітей і підлітків дають знання та поради щодо мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію своєї мрії, розвинути впевненість у собі тощо. Більше — на https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов
NEWS
Українцям до кінця травня підвищать тариф на світло, але він буде не один для всіх, - міністр
Українцям до кінця травня підвищать тариф на світло, але він буде не один для всіх, - міністр