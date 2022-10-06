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Розмір таки має значення: гінеколог пояснила, чому

Фото: Лікар-гінеколог розповіла, чи має значення розмір (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли мова заходить про таке делікатне питання, як розмір і форма статевого органу чоловіка, найчастіше книжки, інтернет, та інші джерела інформації запевняють, що він не має значення, адже головне - кохання. Але це не зовсім так. Розмір таки має значення...

Чому це так, розповіла лікар-гінеколог Лілія Левенець.

За словами медика, геніталії людей відрізняються за формою та розміром. І коли йдеться про секс, розмір є важливим питанням, бо для задоволення партнерів потрібно, щоб розміри статевих органів були комфортними для обох.

Якщо ж природа наділила чоловіка великим статевим органом, йому потрібно знайти жінку, котрій підійдуть такі розміри.

Ось чому це важливо:

  • Піхва є досить еластичною, і вона має здатність розтягуватись.
  • Проте, ширина вагіни 2,5 сантиметри є досить обмеженою, так само як і її глибина (вимірюється від входу в вагіну до шийки матки) - в середньому це 7,5-8 сантиметрів.

Якщо у жінки вузька та коротка вагіна, їй навряд чи сподобається близькість з чоловіком, якого природа наділила довгим та широким статевим органом.

На жаль, через таку невідповідність розмірів статевий акт не принесе задоволення жодному з партнерів і це може викликати дискомфортні та больові відчуття і після такого статевого акту у жінки можуть з’явитися тріщини та розриви у вагіні.

"Щоб стати вправним і хорошим коханцем, необхідно детально вивчити анатомію людини та головне - не боятися обговорювати з своїм партнером його вподобання та бажання", радить медик.

Середньостатистичні розміри статевого члена чоловіків:

  • в спокійному стані близько 8,8 см (7-10 см)
  • в стані ерекції близько 12,9 см(12-15 см)

"Отже, розмір таки має важливе значення у виборі партнера, з яким ви ідеально будете підходити одне одному в інтимному плані та зможете відчути насолоду під час близькості", - додала гінеколог.

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