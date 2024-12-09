Розлучення Меган Маркл і принца Гаррі: друг сім'ї розповів правду про їхні стосунки

Останнім часом у мережі ходять чутки, що Меган та Гаррі переживають кризу у стосунках. З’явилися вони через те, що протягом останніх місяців подружжя дедалі частіше бере участь у подіях окремо, зосереджуючись на власних проектах.

У той час як Гаррі був у Нью-Йорку, Меган перебувала за тисячі миль у Каліфорнії, де відвідала осінню гала-церемонію Paley Honors разом із Тайлером Перрі, якого було вшановано на цій події.

Відомо, що Тайлер Перрі має тісний зв’язок із парою. Після їхнього переїзду до США режисер запропонував подружжю тимчасово оселитися в одному зі своїх будинків у Каліфорнії, а також надав власну охорону. Окрім того, він є хрещеним батьком їхньої молодшої доньки, принцеси Лілібет.

Тайлер Перрі (фото: Вікіпедія)

На заході Paley Honors Тайлер поділився теплими словами про пару, зазначивши в інтерв’ю для E! News: "Вони щиро кохають один одного. У них прекрасна родина, і я бажаю їм лише найкращого".

Він також розповів про свою дружбу із Сассекськими, додавши: "Це справжня, щира і чудова дружба. Я їх дуже люблю".

Як коментував плітки про розлучення принц Гаррі

Гаррі прокоментував чутки під час свого виступу на саміті "The New York Times Dealbook", де давав інтерв’ю Ендрю Соркіну. Він пожартував: "Здається, ми купували чи переїжджали до нового будинку близько 10-12 разів. Так само, мабуть, ми вже розлучалися стільки ж разів".

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Принц, усміхаючись, додав: "То це що взагалі?", і продовжив: "Важко все це відстежити, тому просто ігноруєш такі речі".

Герцог також висловив співчуття тролям, які постійно очікують чогось сенсаційного, а їхні "надії лише ростуть, але цього ніколи не стається".