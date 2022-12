"Розказати правду": як за допомогою торентів боротися з російською пропагандою

Варіантів було два: перший - піти на війну й захищати рідну землю зі зброєю. Другий - застосувати журналістські навички й спробувати донести інформацію про те, що відбувається в Україні, до решти світу. Вибрав те, що вмію краще, так я став частиною міжнародного кіберпроєкту Torrents of Truth.

Атаки на сайти, телеканали, пропагандистські ЗМІ та інші платформи - цілком робоча стратегія для того, щоби дістатися до найбільш зомбованих верств населення.

Першими ще в березні це довели Anonymous. Напис "призываем вас остановить это безумие, не отправляйте сыновей и мужей на верную смерть", який хакерське угруповання залишило на великій кількості російських сайтів, спричинив чимало галасу, як і красномовний ролик з віршем Дмитра Монатіка, запущений "анонімусами" на федеральному телебаченні.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc