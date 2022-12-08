"Розказати правду": як за допомогою торентів боротися з російською пропагандою
На початку повномасштабного вторгнення міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що війна росії проти України ведеться не тільки звичайною зброєю, а й у цифровому форматі.
Патріотична IT-спільнота й ті, хто в будь-який спосіб готові допомогти нести правду світові, відіграють у боротьбі з пропагандою дуже важливу роль. Уже в лютому в Україні було сформовано окреме кібервійсько, і кількість добровольців, що забажали доєднатися до війни в кіберполі, уже перевищує 250 тисяч осіб.
Коли почалася повномасштабна війна, постало питання - а чим я можу бути корисний у цей час?
Варіантів було два: перший - піти на війну й захищати рідну землю зі зброєю. Другий - застосувати журналістські навички й спробувати донести інформацію про те, що відбувається в Україні, до решти світу. Вибрав те, що вмію краще, так я став частиною міжнародного кіберпроєкту Torrents of Truth.
Атаки на сайти, телеканали, пропагандистські ЗМІ та інші платформи - цілком робоча стратегія для того, щоби дістатися до найбільш зомбованих верств населення.
Першими ще в березні це довели Anonymous. Напис "призываем вас остановить это безумие, не отправляйте сыновей и мужей на верную смерть", який хакерське угруповання залишило на великій кількості російських сайтів, спричинив чимало галасу, як і красномовний ролик з віршем Дмитра Монатіка, запущений "анонімусами" на федеральному телебаченні.
JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc— Anonymous TV (@YourAnonTV) February 26, 2022
Креативність - це те, чого ніколи не було в росіян, і через це їм важко з нею боротися. Часто саме нестандартне мислення й використання неочевидної зброї допомагає українським кібервійськам у різний спосіб протистояти брехні російської пропаганди.
За допомогою мемів, роликів, кібератак та іншими способами Україна протистоїть дезінформації за дуже важливими напрямами:
- неправдиві новини з українського фронту
- заниження власних втрат росіян
- приховування воєнних злочинів проти цивільного населення
- спроби перенести провину за скоєння злочинів на ЗСУ
Torrents of Truth - міжнародний проект, якій також націлений на боротьбу з пропагандою. Його ініціатори - французький креативний директор з українським корінням Гійом Рухомовський і директорка української маркетингової агенції Ольга Кокошко.
Як зрозуміло з назви, основний робочий інструмент проекту - торенти.
Після того як від росії відвернувся світ, а західні компанії припинили надавати свої послуги, улюблені фільми та телепередачі стали недоступними для росіян. Голлівудські студії скасовують релізи, а потокові сервіси припинили роботу. Як наслідок активні користувачі інтернету були змушені шукати альтернативу. Крадіжки чужої інтелектуальної власності й раніше були для росії нормою, а тепер попит на піратський контент там зріс просто в рази.
Система Torrents of Truth вбудовує повідомлення про війну в піратські копії блокбастерів, які обирають громадяни країни-агресора. Загалом наша кіберкоманда вже завантажила й роздала щонайменше 120 торент-файлів на RuTracker, Demonoid, The Pirate Bay, 1337x та інших популярних у росії торент-трекерах.
Для росіян усі вони мають однаковий вигляд - це звичайні "піратські" серіали, фільми, програмне забезпечення, подкасти, музика й книжки. Але коли такий файл завантажено, на того хто це зробив, чекає сюрприз. Замість контенту, який він хотів побачити, з’являється повідомлення: "це не те, що ви очікували побачити, проте це саме те, що ви маєте побачити, - правда".
Далі - реальна розповідь простої людини в цивільному й жорстокі правдиві кадри, які ніколи не покаже їхнє телебачення. Своє 10-хвилинне відео я зняв сам, у ньому я розповів про те, що я побачив у Бучі та Ірпені, перебуваючи там у складі міжнародної знімальної групи й фіксуючи злочини рф.
Кілька колишніх знайомих із росії, що натрапили на цей торент, написали мені після перегляду, що не можуть повірити в побачене. Можливо, нам це здається дивним, проте для багатьох людей там іще й досі те, що відбувається в Україні, - закритий контент.
Покарання для тих, хто виступає проти дезінформації кремля, наразі варіюються від штрафу в розмірі 45 тисяч доларів до тюремного ув’язнення на строк до 15 років, тому "Торенти правди" - один із небагатьох неупереджених, правдивих видів новин у країні, в якій телебачення й газети більше не дають змоги дізнатися правду.
Близько 43% росіян отримують фільми й телепередачі нелегально, а це означає, що майже 62 мільйони людей у рф потенційно схильні до впливу Torrents of Truth і стають мішенню наших кібератак. Кожного з них у своїх зверненнях ми просимо переслати файл, який вони побачили, далі.
Як допомогти в поширенні інформації
Хто завгодно може долучитися до команди Torrents of Truth і допомогти поширювати контент серед росіян. Чим більше завантажень отримають фальшиві торенти - тим більше вони будуть популярні в трекерах і швидше розійдуться територією рф.
Допомогти можна за кілька простих кроків:
- Встановити BitTorrent client (ви можете отримати Transmission для Mac або qBittorrent для Windows)
- Запустити торенти (виберіть один або, що ще краще, запустіть усі зазначені на сайті торенти, бажано використовувати VPN)
- Продовжуйте роздавати (якщо ви залишите свій BitTorrent-client відкритим і доступним, це підвищить популярність торентів і допоможе максимізувати поширення кіберакції)
The New York Times писали: на їхню думку, масове поширення фотографій і відео, які демонструють людські жертви війни, значною мірою допомогло Україні створити образ країни "незламних людей" і довести цивілізованому світу, що росія - "агресор і терорист".
Як музичний журналіст і радіоведучий, я ніколи не думав, що мені доведеться зіткнутися з такою жорстокістю й жахом - повною протилежністю інтерв’ю зі знаменитостями та обговоренню музики. Говорити багато про війну емоційно складно, але в нас, на жаль, немає можливості поставити реальність "на паузу". Тому ми маємо використовувати будь-який шанс, аби протистояти найбільшій пропагандистській машині рф.