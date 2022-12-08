"Рассказать правду": как с помощью торрентов бороться с российской пропагандой
В начале полномасштабного вторжения министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что война россии против Украины ведется не только обычным оружием, но и в цифровом формате.
Патриотическое IT-сообщество и те, кто любым способом готовы помочь нести миру правду, играют в борьбе с пропагандой очень важную роль. Уже в феврале в Украине было сформировано отдельное кибервойско, и количество добровольцев, пожелавших присоединиться к войне в киберпространстве, уже превышает 250 тысяч человек.
Когда началась полномасштабная война, встал вопрос - а чем я могу быть полезен в это время?
Вариантов было два: первый - пойти на войну и защищать родную землю с оружием. Второй - применить журналистские навыки и попытаться донести информацию о том, что происходит в Украине, до остального мира. Я выбрал то, что умею лучше, так я стал частью международного киберпроекта Torrents of Truth.
Атаки на сайты, телеканалы, пропагандистские СМИ и другие платформы - вполне рабочая стратегия для того, чтобы добраться до наиболее зомбированных слоев населения.
Первыми еще в марте это доказали Anonymous. Надпись "призываем вас остановить это безумие, не отправляйте сыновей и мужей на верную смерть", которую хакерская группировка оставила на большом количестве российских сайтов, вызвала немало шума, как и красноречивый ролик со стихотворением Дмитрия Монатика, запущенный "анонимусами" на федеральном телевидении.
JUST IN: #Russian state TV каналы должны быть запрещены #Anonymous to broadcast truth o what happens in #Ukraine . #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkrane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc— Anonymous TV (@YourAnonTV) February 26, 2022
Креативность - это то, чего никогда не было у россиян, и поэтому им трудно с ней бороться. Часто именно нестандартное мышление и использование неочевидного оружия помогает украинским кибервойскам разными способами противостоять лжи российской пропаганды.
С помощью мемов, роликов, кибератак и другими способами Украина противостоит дезинформации по очень важным направлениям:
- ложные новости с украинского фронта
- занижение собственных потерь россиян
- сокрытие военных преступлений против гражданского населения
- попытки перенести вину за совершение преступлений на ВСУ
Torrents of Truth - международный проект, который также нацелен на борьбу с пропагандой. Его инициаторы - французский креативный директор с украинскими корнями Гийом Рухомовский и директор украинского маркетингового агентства Ольга Кокошко.
Как понятно из названия, основной рабочий инструмент проекта - торренты.
После того как от России отвернулся мир, а западные компании прекратили предоставлять свои услуги, любимые фильмы и телепередачи стали недоступными для россиян. Голливудские студии отменяют релизы, а потоковые сервисы прекратили работу. В результате активные пользователи интернета были вынуждены искать альтернативу. Кражи чужой интеллектуальной собственности и раньше были для россии нормой, а теперь спрос на пиратский контент там вырос просто в разы.
Система Torrents of Truth встраивает сообщения о войне в пиратские копии блокбастеров, которые выбирают граждане страны-агрессора. В целом наша киберкоманда уже загрузила и раздала не менее 120 торрент-файлов на RuTracker, Demonoid, The Pirate Bay, 1337x и других популярных в россии торрент-трекерах.
Для россиян все они выглядят одинаково - это обычные "пиратские" сериалы, фильмы, программное обеспечение, подкасты, музыка и книги. Но когда такой файл загружен, того, кто это сделал, ждет сюрприз. Вместо контента, который он хотел увидеть, появляется сообщение: "это не то, что вы ожидали увидеть, однако это именно то, что вы должны увидеть, - правда".
Далее - реальный рассказ простого человека в штатском и жестокие правдивые кадры, которые никогда не покажет их телевидение. Свое 10-минутное видео я снял сам, в нем я рассказал о том, что я увидел в Буче и Ирпене, находясь там в составе международной съемочной группы и фиксируя преступления рф.
Несколько бывших знакомых из россии, которые наткнулись на этот торрент, написали мне после просмотра, что не могут поверить в увиденное. Возможно, нам это кажется странным, но для многих людей там до сих пор то, что происходит в Украине, - закрытый контент.
Наказания для тех, кто выступает против дезинформации кремля, сейчас варьируются от штрафа в размере 45 тысяч долларов до тюремного заключения на срок до 15 лет, поэтому "Торренти правды" - один из немногих беспристрастных, правдивых видов новостей в стране, в которой телевидение и газеты больше не позволяют узнать правду.
Около 43% россиян получают фильмы и телепередачи нелегально, а это означает, что почти 62 миллиона человек в России потенциально подвержены влиянию Torrents of Truth и становятся мишенью наших кибератак. Каждого из них в своих обращениях мы просим переслать файл, который они увидели, дальше.
Как помочь в распространении информации
Кто угодно может присоединиться к команде Torrents of Truth и помочь распространять контент среди россиян. Чем больше загрузок получат фальшивые торренты - тем больше они будут популярны в трекерах и быстрее разойдутся по территории россии.
Помочь можно в нескольких простых шагах:
- Установить BitTorrent client (вы можете получить Transmission для Mac или qBittorrent для Windows)
- Запустить торренты (виберите один или, что еще лучше, запустите все указанные на сайте торренты, желательно использовать VPN)
- Продолжайте раздавать (если вы оставите свой BitTorrent-client открытым и доступным, это повысит популярность торрентов и поможет максимизировать распространение киберакции)
The New York Times писали: по их мнению, массовое распространение фотографий и видео, демонстрирующих человеческие жертвы войны, в значительной степени помогло Украине создать образ страны "несокрушимых людей" и доказать цивилизованному миру, что россия - "агрессор и террорист".
Как музыкальный журналист и радиоведущий, я никогда не думал, что мне придется столкнуться с такой жестокостью и ужасом - полной противоположностью интервью со знаменитостями и обсуждению музыки. Говорить много о войне эмоционально сложно, но у нас, к сожалению, нет возможности поставить реальность "на паузу". Поэтому мы должны использовать любой шанс, чтобы противостоять крупнейшей пропагандистской машине рф.