"Рассказать правду": как с помощью торрентов бороться с российской пропагандой

Вариантов было два: первый - пойти на войну и защищать родную землю с оружием. Второй - применить журналистские навыки и попытаться донести информацию о том, что происходит в Украине, до остального мира. Я выбрал то, что умею лучше, так я стал частью международного киберпроекта Torrents of Truth.

Атаки на сайты, телеканалы, пропагандистские СМИ и другие платформы - вполне рабочая стратегия для того, чтобы добраться до наиболее зомбированных слоев населения.

Первыми еще в марте это доказали Anonymous. Надпись "призываем вас остановить это безумие, не отправляйте сыновей и мужей на верную смерть", которую хакерская группировка оставила на большом количестве российских сайтов, вызвала немало шума, как и красноречивый ролик со стихотворением Дмитрия Монатика, запущенный "анонимусами" на федеральном телевидении.

JUST IN: #Russian state TV каналы должны быть запрещены #Anonymous to broadcast truth o what happens in #Ukraine . #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkrane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc