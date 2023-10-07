"Рожевтень". Бренди підтримують українок з раком грудей: що відомо

Жовтень - це місяць підтримки жінок з раком грудей. В цей період в усьому світі проводяться акції на підтримку жінок, які стикнулися з цією недугою і Україна не виключення.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: національний канцер-реєстр та Instagram Mimosa Brooklyn Pizza, Cheese Bakery, Squat 17b, Lovespace, Freeki, Love Stories Ukraine.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало матеріал про про важливість підтримувати жінок з раком грудей.

Важливість підтримки жінок, які хворіють раком молочної залози

Щороку від раку молочних залоз гине близько півмільйона жінок у всьому світі. У 2020 році в Україні було зафіксовано 12 824 нових випадків раку грудної залози. За останні роки це була найбільша цифра.

"Раннє діагностування 1-2 стадії захворювання збільшує шанси на повне одужання. Проте коли хвороба перебуває на 3 або 4 стадії, то лікування більш агресивне, процес набагато довший. І, на жаль, одужання не гарантоване. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на 3-4 стадії", - йдеться в інформації національного канцер-реєстру.

Ніхто не застрахований від цієї недуги, проте є основна група ризику, до якої входять:

жінки у яких мама, сестра, бабуся, хворіли на рак

жінки з надмірною вагою

з цукровим діабетом

жінки, які палять

з надмірним зловживанням алкоголю

жінки, які постійно вживають гормональні контрацепт

жінки, які раніше перенесли онкологію грудей або яєчників

Загалом жінкам потрібно раз на рік перевірятися у мамолога та гінеколога аби відстежувати наявність змін. А жінкам, які у зоні ризику - регулярні обстеження обов’язкові.

Як бренди підтримують жінок з раком грудей

Третій рік поспіль фонд підтримки дорослих онкохворих Inspiration Family проводить акцію "Рожевтень" та отримує підтримку від українських бізнесів. Звісно, певний відсоток від продажів передають на підтримку жінок, які лікуються від раку.

Київська піцерія Mimosa Brooklyn Pizza на Бесарабці пропонує благодійний коктейль "Mr Pinky" на підтримку жінок із раком грудей. Весь прибуток із продажів коктейлю буде надано у благодійний фонд.

Як бренди підтримують хворих на рак грудей (фото: instagram.com/mimosa_pizza)

У закладі Squat 17b - 50% з продажів малинового лимонаду передадуть на боротьбу з раком молочної залози.

Як бренди підтримують хворих на рак грудей (фото: instagram.com/squat17b)

Український секс-шоп Lovespace проведе розіграш іграшки рожевого кольору на підтримку жінок із раком грудей. Стежити за ними можна у соцмережах. Розіграш планується 14-16 жовтня.

Як бренди підтримують хворих на рак грудей (фото: instagram.com/lovespace.ua)

Бренд одягу Freeki спрямовуватимуть 15% від продажу рожевих худі з різною вишивкою.

Як бренди підтримують хворих на рак грудей (фото: instagram.com/freeki.ua)

Кожен проданий рожевий комплект білизни від бренду Love Stories Ukraine, а це 250 гривень буде передано у благодійний фонд боротьби раком.