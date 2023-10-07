"Рожевтень". Бренды поддерживают украинок с раком груди: что известно

Октябрь - это месяц поддержки женщин с раком груди. В этот период во всем мире проводятся акции в поддержку женщин, которые столкнулись с этим недугом и Украина не исключена.

При подготовке материала были использованы источники: национальный канцер-реестр и Instagram Mimosa Brooklyn Pizza, Cheese Bakery, Squat 17b, Lovespace, Freeki, Love Stories Ukraine.

Важность поддержки женщин, болеющих раком молочной железы

Ежегодно от рака молочных желез погибает около полумиллиона женщин по всему миру. В 2020 году в Украине было зафиксировано 12 824 новых случаев рака грудной железы. За последние годы это была самая большая цифра.

"Раннее диагностирование 1-2 стадии заболевания увеличивает шансы на полное выздоровление. Однако когда болезнь находится на 3 или 4 стадии, то лечение более агрессивно, процесс намного длиннее. И, к сожалению, выздоровление не гарантировано. Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на 3-4 стадии", - говорится в информации национального канцер-реестра.

Никто не застрахован от этого недуга, однако есть основная группа риска, в которую входят:

женщины у которых мама, сестра, бабушка, болели раком

женщины с избыточным весом

с сахарным диабетом

курящие женщины

с чрезмерным злоупотреблением алкоголя

женщины, постоянно употребляющие гормональные контрацепты.

женщины, ранее перенесшие онкологию груди или яичников

В целом женщинам нужно раз в год проверяться у маммолога и гинеколога, чтобы отслеживать наличие изменений. А женщинам, которые в зоне риска - регулярные обследования обязательны.

Как бренды поддерживают женщин с раком груди

Третий год подряд фонд поддержки взрослых онкобольных Inspiration Family проводит акцию "Рожевтень" и получает поддержку украинских бизнесов. Конечно, определенный процент от продаж передают в поддержку лечащихся от рака женщин.

Киевская пиццерия Mimosa Brooklyn Pizza на Бессарабке предлагает благотворительный коктейль "Mr Pinky" в поддержку женщин с раком груди. Вся прибыль от продаж коктейля будет предоставлена в благотворительный фонд.

Как бренды поддерживают больных раком груди (фото: instagram.com/mimosa_pizza)

В заведении Squat 17b - 50% от продаж малинового лимонада передадут на борьбу с раком молочной железы.

Как бренды поддерживают больных раком груди (фото: instagram.com /squat17b)

Украинский секс-шоп Lovespace проведет розыгрыш игрушки розового цвета в поддержку женщин с раком груди. Следить за ними можно в соцсетях. Розыгрыш планируется 14-16 октября.

Как бренды поддерживают больных раком груди (фото: instagram.com /lovespace.ua)

Бренд одежды Freeki будет направлять 15% от продажи розовых худых с разной вышивкой.

Как бренды поддерживают больных раком груди (фото: instagram.com/freeki.ua)

Каждый проданный розовый комплект белья от бренда Love Stories Ukraine, а это 250 гривен будет передано в благотворительный фонд борьбы с раком.