Мама помітила симптоми раку, коли її дитина обідала: що побачила жінка

Мама Даніель годувала 18-місячну Еві, коли помітила незвичайне біле кільце та помутніння в її оці. Жінка зателефонувала своєму лікарю, і записалася на прийом для дитини, яку направили на подальші тести та перевірки.

Styler з посиланням на Daily Mail розповідає, як історія розвивалася далі.

Що показали результати досліджень

Під час прийому у лікаря Еві пройшла тест на відображення червоного кольору, який перевіряє наявність білого, жовтого чи чорного відблиску в оці. Саме це може бути сигналом серйозного захворювання очей. Потім її направили до офтальмолога, а згодом провели дослідницьку операцію під загальним наркозом, яка підтвердила ретинобластому ступеня D.

Це рідкісний тип раку ока, який щороку діагностують лише у 44 дітей у Великобританії та 300 у США. Ступінь D означає, що хвороба була вже на пізній стадії та поглинула три чверті ока.

Ретинобластома зазвичай розвивається в одному гені під час розвитку ока та найчастіше вражає дітей віком до п'яти років.

Найчастішим симптомом такого виду онкології є біле світіння чи відблиск у центрі зіниці. Серед інших ознак також може бути косоокість, зміна кольору райдужної оболонки та набряк навколо ока.

В оці Еви видно білу пляму на зіниці (фото: dailymail.co.uk)

"До того, як Еві поставили діагноз, ми думали, що можливо, ми помиляємося, що це може бути доброякісним чи просто катарактою", - розповідає мама дівчинки.

Еві пройшла через шість виснажливих внутрішньоартеріальних хімієтерапій, яка доставляється безпосередньо в уражене око.

Іншим варіантом лікування є видалення ока. До того ж сама операція є небезпечною через те, що ракові клітини можуть потрапити в мозок. Тому батьки вирішили не робити цього.

Наразі стан дівчинки покращився (фото: dailymail.co.uk)

Зараз в Еві ремісія, але вона кожні шість тижнів проходить перевірки в Королівській лондонській лікарні. Мама каже, що зараз їхня родина в підвішеному стані, адже онкологія - бомба сповільненої дії.

Але попри все Даніель з чоловіком намагаються сприймати кожен день позитивно та проживати його з малечею на повну.