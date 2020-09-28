Роженица потеряла ребенка, а врачам все сошло с рук: детали трагедии под Кропивницким

В Кировоградской области ребенок умер после отказа делать кесарево сечение. Роженица мучилась 17 часов, но первый крик своего малыша она так и не услышала. В полиции говорят, что состава преступления нет, и дело уже закрыли.

Трагедия случилась 7 июня в городе Малая Виска. Когда у 34-летней Яны Глушко отошли воды, она поехала рожать в Маловисковскую центральную районную больницу. Недавнее УЗИ показало, что все с ребенком в норме, пишет Obozrevatel.

И хотя беременность проходила идеально, обвития пуповиной или других сложностей не было, женщине в больнице пришлось пережить настоящий ад. После того как отошли воды, поднялось давление. Тем не менее, врачи продолжали утверждать, что все под контролем.

Когда мама Яны привезла деньги врачам и просила сделать кесарево сечение, женщину просто вытолкали, сказав, что дочь родит сама.

Утром 8 июня Яна после 17-часовых мук родила мертвого мальчика. Хотя во время схваток ребенок еще шевелился.

Яна Глушко (фото: obozrevatel.com)

Единственное, что давало силы жить, это желание восстановить справедливость. Но 31 июля из полиции пришло сообщение, что дело закрыли.

"Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Все это время я лечилась в Кропивницком, исправляла ошибки медиков из Маловисковской больницы, которые на восьмой день меня выбросили из медучреждения. У меня началось воспаление, поскольку они даже не дочистили толком. Осталась трещина. Но меня ни разу не вызвали к следователю. И вот такая новость - дело закрыто, врачи невиновны", - говорит женщина.

В заключении, что прислали из полиции, сказано про обвитие пуповиной. Хотя УЗИ накануне не показывало таких проблем. Кроме того, там сказано, что у Яны две инфекции - токсоплазмоз и вирус папилломы. Причем обнаружили их только при обследовании в этом самом роддоме.

Яна говорит, что проверялась на все эти инфекции во время беременности и ничего такого не было.

В роддоме говорят, все проведенные экспертизы показали: смерть ребенка была неизбежна.

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