В Rozetka сделали важное заявление о доставке и графике работы

"Друзья, где бы каждый из нас ни находился, важно добавлять в будни долю мирной жизни и обустраивать быт. На ROZETKA можно заказать все необходимое с доставкой в нашу точку выдачи или в отделение Новой почты или Укрпочты рядом. Оплатить заказ можно в том числе средствами с карты Е-Поддержка", - сказано в сообщении.

В открытых точках выдачи можно приобрести бытовую химию, товары для гигиены, зоотовары, продукты.

"Напомним, что мы снова можем принимать заказы с доставкой в точку выдачи ROZETKA или в отделение Новой почты и Укрпочты. Список работающих отделений и адреса точек выдачи ROZETKA постоянно обновляется. Актуальную информацию см. при оформлении заказа на сайте", - сообщили в компании.

По состоянию на 26 марта работают точки выдачи по следующим адресам:

Киев, ул. Антоновича, 50 — 10:00-17:00

Киев, ул. Верхний Вал, 28 — 10:00-17:00

Киев, ул. Декабристов, 9е, ТЦ ХарьОк — 10:00-17:00

Киев, ул. Васильковская, 2 — 10:00-17: 00

Киев, пр. Григоренко, 22 — 10: 00-17:00

Киев, ул. Драйзера, 8 — 10:00 - 17:00

Киев, пр. Оболонский, 26Б — 10:00-17:00

Киев, Харьковское шоссе, 2А — 10:00-17:00

Киев, ул. Оноре де Бальзака, 94Б — 10:00-17:00

Киев, пр-т Победы, 136, ст. м. Житомирская — 10:00-17:00

Киев, ул. М. Драгоманова, 2 — 10:00-17:00

Киев, пр. Соборности, 7а (возле ЖК Комфорт Таун) — 10:00-17:00

Киев, ул. Межигорская, 63 — 10:00-17: 00

Киев, б - р Перова, 32 (возле авторынка) — 10: 00-17:00

Киев, пр. Героев Сталинграда, 8 — 10:00-17:00

Киев, ул. Днепровская Набережная, 33, ТК Аркадия-10: 00-17: 00

Киев, ул. Киото, 25 — 10:00-17: 00

Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 10 — 10:00-17:00

Борисполь, ул. Киевский Шлях, 67, ТЦ Park Town — 10:00-17:00

Бровары, ул. Киевская, 239, ТЦ Mark Mall-10: 00-17:00

Вышгород, пр. Шевченко, 2 — 10:00-17:00

Обухов, ул. Киевская, 166 — 10: 00-17:00

С. Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 4, ТЦ Альцест-10: 00-17:00

Украинка, ул. Юности, 6 — 10:00-17:00

Полтава, ул. Небесной Сотни, 10/19 — 10:00-17:00

Харьков, ул. Клочковская, 9А (Магазин с витринами) — 09:00-16:00

Черкасы, ул. Смелянская, 45 — 10:00-17:00

Днепр, ул. Титова, 36, ТРК Appolo — 10:00-17:00

Одесса, пер. Семафорный, 4т-10: 00-16: 00

Винница, пр. Космонавтов, 49 — 10:00-16:00

Херсон, ул. Некрасова, 29 — 09:00-15:00

Луцк, пр. Воли, 15 — 10:00-18:00

Луцьк, ул. Привокзальная, 10Б — 10:00-18:00

Владимир-Волынский, вул. Ковельська, 71 — 10:00-17:00

Львов, ул. Кульпарковская, 226а, ТРЦ Victoria Gardens — 10:00-18:00

Львов, ул. Городоцька, 8 — 10:00-18:00

Львов, ул. Гетьмана Мазепы, 1б, ТРЦ Спартак — 10:00-18:00

Львов, пр. Чорновола, 57 — 10:00-18:00

Львов, пр. Шевченко, 24 — 10:00-18: 00

Львов, пр. Красной Калины, 36, ТК Шувар — 10:00-18:00

Львов, ул. Героев УПА, 76 — 10:00-18: 00

Львов, ул. Владимира Великого, 18 — 10:00-18:00

Тернополь, ул. Шептицкого, 20 — 10:00-18:00

Тернополь, ул. Тарнавского, 34 — 10:00-18:00

Ужгород, пл. Шандора Петефи, 17 — 10:00-18:00

Умань, ул. Большая Фонтанная, 31Г — 10:00-17:00

Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 68А — 10:00-18:00

Ивано-Франковск, ул. Александра Довженко, 63 — 10:00-18:00

Каменец-Подольский, ул. Соборная, 19 — 10:00-17:00

Фактический график работы будет зависеть от военной ситуации в районе и городе.