Розенбаума прооперировали в Москве: у барда рак

Российский певец и композитор Александр Розенбаум, который ранее заверял об отсутствии у него онкологических заболеваний, был прооперирован в больнице в Москве - у барда диагностировали рак. Об этом в среду, 11 сентября, передали в Агентстве городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

67-летнему музыканту успешно провели операцию по удалению опухоли в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.Герцена.

По словам продюсера артиста Беллы Купсины, Розенбаум чувствует себя хорошо.

Фото: Александр Розенбаум (gde.kg)

Также сообщается, что музыкант не планирует отменять свои концерты.

"Все идет по плану", - сказала она.

К слову, в прошлом году о болезни Розенбаума рассказал Йосиф Кобзон. Он признался, что многим знакомым известным знаменитостям советовал клинику, где сам проходил обследование.

Фото: Александр Розенбаум (rozenbaum.ru)

Напомним, ранее заслуженный артист РФ попал в антитеррористическую базу "Миротворец" за свои выступления в оккупированном Крыму. Также Розенбаум за антиукраинские высказывания был включен в черный список российских артистов, являющихся "персонами нон грата" на территории Украины.

Как сообщалось ранее, на свой 65-й день рождения Розенбаум сымпровизировал кавер на популярную песню "Имя 505" украинской группы "Время и Стекло" в эфире программы "Вечерний Ургант".