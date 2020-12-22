По ровной дороге и без чувства подвига: блогер проинспектировал отремонтированную трассу Кривой Рог - Николаев

Чилачава ведет проект "Самые плохие дороги Украины. Аудит "Большой стройки"

Рауль Чилачава проверил качество ремонта на трассе Кривой Рог - Николаев

Если раньше, выезжая куда-то по украинским дорогам, не было уверенности - доедешь ли, то теперь по отремонтированным трассам можно передвигаться быстро и без чувства подвига. Об этом в видеоблоге рассказал журналист Рауль Чилачава, который проверил качество ремонта на трассе Кривой Рог - Николаев.

Чилачава ведет проект "Самые плохие дороги Украины. Аудит "Большой стройки". Год назад он проехал по той же самой трассе и теперь сравнил, что изменилось после ремонта.

"В прошлый раз мы проехали ее за 5 часов. Та дорога напоминала трэш и угар, где без пикапа или какого-то суперподготовленного автомобиля делать было нечего, но при этом появлялись даже легковые автомобили. И мы там увидели много интересных лайфхаков от украинских автолюбителей", - вспоминает блогер.

В некоторых особо разбитых местах старой трассы автомобили, и даже фуры, сворачивали на грунтовую дорогу. Теперь такого нет, а те же 163 км можно проехать в два раза быстрее.

Он отметил, что кое-где на трассе еще не нанесена разметка. Не везде еще есть отбойники и ливневки, а под Николаевом продолжаются ремонтные работы.

"Но асфальтовое покрытие уже на очень хорошем уровне. Даже не верится, что год назад мы скакали тут на пикапе, как сайгаки", - комментирует он.

"Дорогу таки построили", - заключает Чилачава.

Напомним, ранее сообщалось о новых правилах, по которым в 2020 году "Укравтодор" строил и ремонтировал дороги в рамках программы "Большая стройка". За год успели сделать рекордные для страны 4 000 км.