В Ровно женщина погибла после плановой операции: родные винят врачей

Молодая женщина скончалась после плановой операции в реанимации. Родные женщины уверены, что виновата халатность врачей, так как пациентка сообщила им, что чувствует себя хуже и задыхается.

Жительнице Ровно, 39-летней Наталье сделали плановую операцию на щитовидной железе. Через несколько часов она начала задыхаться, потом впала в кому и умерла. Без матери осталось двое детей, а родные говорят, что во всем виноваты врачи, так как вовремя не оказали помощь своей пациентке. Детали рассказали в ТСН.

Плановая операция прошла хорошо, анализы и показатели Натальи были в норме. Через несколько часов женщине стало плохо, и она написала сообщение своей матери.

"20 часов 53 минуты она пишет смску: "Меня начинает душить", я ей отписываю: "Дочка, покажи эту смску врачам". Они пришли и сказали, что так у всех бывает и ушли", - рассказала мать погибшей женщины Валентина Кардаш.

Женщине после визита врачей становилось все хуже, а через час всполошились соседи по палате и начали звать на помощь. Ни один врач к ней не пришел, только медсестры.

"Одна кислород держала и челюсть, вторая делала непрямой массаж, третья вызывала реанимацию. Только на четвертый раз дозвонились", - добавила Валентина Кардаш.

Из реанимации умирающей женщине направили врача-интерна, она ничего не делала. Об этом рассказали девушки, которые были в палате. Потом наконец-то пришел врач и интубировал Наталью.

"Пришел через 15 минут после интерна, интерн пришел через 5, а он – через 15, вразвалочку", - добавила мать пациентки.

После выяснилось, что у Натальи была остановка сердца, клиническая смерть. Она впала в кому. Как рассказал муж, у нее был сильный отек мозга, дышала она только благодаря аппарату ИВЛ. Через 13 дней, так и не приходя в сознание, Наталья скончалась. Муж считает, что это вина врачей из реанимации.

"Мы хотим наказания врачу, всех причастных к этому случаю, чтобы не было больше таких случаев", - заявил Сергей Лукащик.

Глава Ровенской областной больницы Виктор Ткач сказал, что если виноваты врачи, то они будут наказаны. В больнице создана комиссия, которая проанализирует действия медиков. Врач, который был на дежурстве в тот день, в отпуске. Он сказал, чтоб был занят с другим пациентом в другом корпусе.

В полиции уже открыли производство, установлена причина смерти пациента – отек головного мозга, последствия пережитой клинической смерти и других производных последствий. Если вина врачей будет доказана, то им грозит пять лет лишения свободы.

А семейство Натальи пытается справиться с шоком, детям всего 8 и 14 лет, они тяжело переживают смерть матери.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Луцке новорожденный впал в кому после прививки и родные винят во всем врачей.