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В Ровно женщина бросила больного младенца: горе-мать будет наказана

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 11:34
В Ровно женщина бросила больного младенца: горе-мать будет наказана
В Ровно мать бросила новорожденного малыша (Коллаж РБК-Украина)

Мама из Ровно, которая избила младенца, будет наказана по закону

В Ровно молодая мама закрыла новорожденного ребенка одного в комнате общежития почти на сутки и исчезла. Обеспокоенные соседи вызвали полицию и скорую медицинскую помощь. У малыша диагностировали множественные переломы черепа, кровоизлияние в мозг и перелом носа. Подробности сообщили в сюжете ТСН.

Малыша Никиту, которого избила и бросила родная мать, поместили в реанимацию. Врачи заменили мальчику родных.

"У него множественные линейные переломы костей черепа. Обнаружен тяжелый ушиб головного мозга и кровоизлияния в мозг. Также у него перелом носика", - рассказала врач Ирина Полевая.

Опекой малыша кроме врачей также занялись волонтеры, они собрали средства на одежду и памперсы и пишут, что на данный момент у Никиты есть все необходимое.

Делом мальчика занялись социальные службы – они поставили вопрос о лишении родительских прав. Молодая женщина давно стояла на учете, как неблагополучная и старшего мальчика, 3-летнего Тимофея изъяли из семьи ранее. Мама оставила мальчика на знакомого сестры и исчезла. Ребенка отправили в реабилитационный центр.

"Впервые за мою практику такой случай, что мама оставляет на 16 часов ребенка, оставляет в опасности и наносит телесные повреждения", - призналась руководитель Службы по делам детей Гощанского района Оксана Кухман.

По словам врачей, горе-мать приходила в больницу к Никите всего один раз и вела себя не совсем адекватно.

"Была довольно агрессивна. Ребеночка она гладила, подходила к ребеночку. Были претензии, что, когда везли – одежду не забрали", - добавила Полевая.

В Ровно молодая мать избила и бросила новорожденного ребенка (Видео: YouTube/ТСН)

Женщине готовятся объявить подозрение за избиение собственного ребенка и ей грозит за совершенное преступление до 5 лет за решеткой. Никиту после выздоровления скорее всего передадут в дом малютки, так как других родственников малыша пока не нашли.

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