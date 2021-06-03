В Ровно у всех на виду сцепились депутаты: дрались и ругались

Отмечается, что причиной потасовки стало обсуждение зарплат медицинских работников.

"На видео, буквально, драка и потасовка, которая возникла при обсуждении вопроса о зарплатах медиков и сокращении ставок", - говорится в сообщении.

Судя по ролику, люди подошли к трибуне. Во время конфликта началась потасовка, после чего был объявлен перерыв. Депутаты ругались и очень скандалили.

Уже впоследствии председатель обладминистрации сообщил, что областной совет приостановил финансирование медицины и противодействия COVID-19. Ибо сессии дважды подряд четыре фракции фактически заблокировали этот вопрос. Именно в это время депутаты и сцепились.

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