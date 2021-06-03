В Ровно у всех на виду сцепились депутаты: дрались и ругались
На сессии областного совета в Ровно 2 июня жестко подрались депутаты.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Отмечается, что причиной потасовки стало обсуждение зарплат медицинских работников.
"На видео, буквально, драка и потасовка, которая возникла при обсуждении вопроса о зарплатах медиков и сокращении ставок", - говорится в сообщении.
Судя по ролику, люди подошли к трибуне. Во время конфликта началась потасовка, после чего был объявлен перерыв. Депутаты ругались и очень скандалили.
Уже впоследствии председатель обладминистрации сообщил, что областной совет приостановил финансирование медицины и противодействия COVID-19. Ибо сессии дважды подряд четыре фракции фактически заблокировали этот вопрос. Именно в это время депутаты и сцепились.
В Ровно на заседании подрались депутаты
Как мы ранее писали, под Киевом в поселке городского типа Коцюбинское произошел конфликт между депутатами после закрытия сессионного заседания поселкового совета, который перерос в драку и закончился госпитализацией одного из политиков.