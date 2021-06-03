У Рівному у всіх на виду зчепилися депутати: штовхалися і лаялися

Зазначається, що причиною бійки стало обговорення зарплат медичних працівників.

"На відео, буквально, бійка, яка виникла під час обговорення питання про зарплати медиків і скорочення ставок", - йдеться в повідомленні.

Судячи з ролика, люди підійшли до трибуни. Під час конфлікту почалася бійка, після чого було оголошено перерву. Депутати лаялися і дуже скандалили.

Вже згодом голова обладміністрації повідомив, що обласна рада призупинила фінансування медицини та протидії COVID-19. Бо сесії двічі поспіль чотири фракції фактично заблокували це питання. Саме в цей час депутати і зчепилися.

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