У Рівному у всіх на виду зчепилися депутати: штовхалися і лаялися
На сесії обласної ради в Рівному 2 червня жорстко побилися депутати.
Відповідне відео опубліковано в YouTube.
Зазначається, що причиною бійки стало обговорення зарплат медичних працівників.
"На відео, буквально, бійка, яка виникла під час обговорення питання про зарплати медиків і скорочення ставок", - йдеться в повідомленні.
Судячи з ролика, люди підійшли до трибуни. Під час конфлікту почалася бійка, після чого було оголошено перерву. Депутати лаялися і дуже скандалили.
Вже згодом голова обладміністрації повідомив, що обласна рада призупинила фінансування медицини та протидії COVID-19. Бо сесії двічі поспіль чотири фракції фактично заблокували це питання. Саме в цей час депутати і зчепилися.
У Рівному на засіданні побилися депутати
Як ми раніше писали, під Києвом у селищі міського типу Коцюбинське стався конфлікт між депутатами після закриття сесійного засідання селищної ради, який переріс у бійку і закінчився госпіталізацією одного з політиків.