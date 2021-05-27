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Под Ровно третьеклассница подрезала мужчину, который бил ее маму: что ей за это будет?

Автор: Styler

В городе Костополь Ровенской области девятилетняя девочка вступилась за свою маму, которую жестоко избивал сожитель. Но сделала она это радикальным методом - вогнал в мужчину нож.

Об этом событии сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк местному изданию Rivne Online.

Почему девочка взялась за нож?

Сообщается, что на днях между гражданскими супругами произошел конфликт. В ходе ссоры 35-летний мужчина толкал и пытался наносить удары своей 36-летней сожительнице.

Именно в тот момент 9-летняя дочь женщины, ученица третьего класса, которая была дома, решила не терпеть такое обращение со своей мамой.

Она взяла нож и ударила мужчину-тирана в область грудной клетки. Сразу после этого мужчина с проникающим ранением был доставлен в больницу. Медики же и рассказали об инциденте полицейским.

Что теперь будет с девочкой?

Абсолютно ничего.

"Сожитель бил мать, девочка нанесла ему ножевое ранение, но она не является субъектом преступления и даже принудительные меры воспитательного характера к ней применяться не будут", - сообщил заместитель начальника полиции области.

Также он добавил, что "уголовное производство в текущем месяце будет закрыто за отсутствием состава преступления".

Ранее мы писали, что возле Одессы семья "педагогов" развращала детей под видом частных уроков.

Также недавно школьники в Херсонской области довели девочку до суицида и сказали, что она "сама виновата".

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