Под Ровно третьеклассница подрезала мужчину, который бил ее маму: что ей за это будет?

Почему девочка взялась за нож?

Сообщается, что на днях между гражданскими супругами произошел конфликт. В ходе ссоры 35-летний мужчина толкал и пытался наносить удары своей 36-летней сожительнице.

Именно в тот момент 9-летняя дочь женщины, ученица третьего класса, которая была дома, решила не терпеть такое обращение со своей мамой.

Она взяла нож и ударила мужчину-тирана в область грудной клетки. Сразу после этого мужчина с проникающим ранением был доставлен в больницу. Медики же и рассказали об инциденте полицейским.

Что теперь будет с девочкой?

Абсолютно ничего.

"Сожитель бил мать, девочка нанесла ему ножевое ранение, но она не является субъектом преступления и даже принудительные меры воспитательного характера к ней применяться не будут", - сообщил заместитель начальника полиции области.

Также он добавил, что "уголовное производство в текущем месяце будет закрыто за отсутствием состава преступления".