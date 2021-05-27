Под Ровно третьеклассница подрезала мужчину, который бил ее маму: что ей за это будет?

В городе Костополь Ровенской области девятилетняя девочка вступилась за свою маму, которую жестоко избивал сожитель. Но сделала она это радикальным методом - вогнал в мужчину нож.
Об этом событии сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк местному изданию Rivne Online.
Сообщается, что на днях между гражданскими супругами произошел конфликт. В ходе ссоры 35-летний мужчина толкал и пытался наносить удары своей 36-летней сожительнице.
Именно в тот момент 9-летняя дочь женщины, ученица третьего класса, которая была дома, решила не терпеть такое обращение со своей мамой.
Она взяла нож и ударила мужчину-тирана в область грудной клетки. Сразу после этого мужчина с проникающим ранением был доставлен в больницу. Медики же и рассказали об инциденте полицейским.
Абсолютно ничего.
"Сожитель бил мать, девочка нанесла ему ножевое ранение, но она не является субъектом преступления и даже принудительные меры воспитательного характера к ней применяться не будут", - сообщил заместитель начальника полиции области.
Также он добавил, что "уголовное производство в текущем месяце будет закрыто за отсутствием состава преступления".
Ранее мы писали, что возле Одессы семья "педагогов" развращала детей под видом частных уроков.
Также недавно школьники в Херсонской области довели девочку до суицида и сказали, что она "сама виновата".